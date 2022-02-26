Количество прибывающих в Ростовскую область беженцев значительно снизилось

В Ростовскую область стало прибывать меньше беженцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростовской области отметили, что на территорию региона стало прибывать значительно меньше беженцев, чем это было в первые дни. Об этом на заседании оперштаба в правительстве Ростовской области сообщил заместитель Министра МЧС России Анатолий Супруновский.

За минувшие сутки в Ростовскую область прибыли 4 700 жителей ЛНР и ДНР. Стоит отметить, что в 19 регионах России функционируют 252 пункта временного размещения. А на пунктах пропуска вынужденных переселенцев принимают два городка жизнеобеспечения МЧС России. Каждый из них может вместить в себя до 400 человек.

Вчера поезда перевезли 881 беженца в Тульскую и Орловскую области.

- Психологами МЧС России помощь оказана в 4 543 случаях, на телефоны «Горячей линии» главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило 1 711 обращений. МЧС России совместно с Минцифры России организована выдача сим-карт различных операторов с возможностью осуществления звонков без роуминга, - отмечалось в ходе заседания.

К реагированию привлечены 8 218 человек и 2 640 единиц техники, в том числе от МЧС России 2 247 человек и 562 единицы техники.

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В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли еще 4 700 беженцев.

Они получат места в пунктах временного размещения.