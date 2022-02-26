В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли еще 4 700 беженцев

На территорию Ростовской области прибыли еще 4 700 беженцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли 4 700 жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Все они были зарегистрированы на пограничных пунктах пропуска. В ближайшее время все прибывшие из ДНР и ЛНР будут размещены на подготовленных пунктах временного размещения.

Кроме того, стоит отметить, что школьников постепенно определяют в школы, а дошколят - в детские сады. Важно сказать и то, что уроженцы ДНР и ЛНР бесплатно получают юридическую и экстренную психологическую помощь.

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Еще 20 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу Ростовской области за сутки.

Сейчас часть людей находятся в пунктах временного размещения, часть - у родственников и знакомых.