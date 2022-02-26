В Ростовской области единовременную материальную помощь получили более девяти тысяч беженцев

В Ростовской области единовременную выплату уже получили более девяти тысяч беженцев Фото: Правительство РО

В Ростовской области единовременную материальную помощь выплатили уже девяти тысячам прибывших беженцев. Это составляет почти 79% от общего количества обратившихся. В настоящее время все еще продолжается обработка заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На данный момент в пунктах временного размещения на территории донского региона находятся 6 335 беженцев, из них более 3,2 тысячи – дети. Уроженцы ДНР и ЛНР бесплатно получают юридическую и экстренную психологическую помощь.

- Подразделения департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области и МЧС России по Ростовской области продолжают санитарную обработку общественных пространств и техники, а также внутренних помещений пунктов временного размещения граждан, - добавили в ведомстве.

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