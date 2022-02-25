В донские школы определили уже более 500 детей из ДНР и ЛНР

За парты в донских школах уже сели 500 детей из ДНР и ЛНР Фото: Правительство РО

В Ростовской области в школы определили более 500 детей из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Власти региона обещают, что на следующей неделе к учебе приступят еще 1 823 школьника.

Стоит отметить, что в настоящее время в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6258 человек, из них 3 179 - дети.

- По данным регионального минобра, 525 детей, прибывших из ДНР и ЛНР, уже начали учебу в донских школах. Со следующей недели за парты сядут все 1823 ребенка, которые сейчас размещены в ПВРах Ростовской области. Для детей, которые занимались у себя дома в спортивных секциях, будет найдено решение по продолжению этих занятий в донском регионе, - отметили в правительстве.

Единовременную материальную помощь в десять тысяч рублей пожелали получить более 11 тысяч уроженцев ДНР и ЛНР. Выплаты уже получили 7 223 беженца, или 65% заявителей. Обработка поступивших заявлений продолжается.

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