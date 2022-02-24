Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили уже 5 266 беженцев

В Ростовской области единовременную выплату получили 5 266 человек Фото: Правительство РО

В Ростовской области обещанные единовременные выплаты в десять тысяч рублей получили уже 5 266 прибывших беженцев. Об этом шла речь на заседании под руководством временно исполняющего обязанности министра МЧС России Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 6 231 беженец, из них 3 208 - дети.

- О ходе выплат единовременной материальной помощи прибывающим гражданам доложила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Она сообщила, что на вечер 24 февраля выплаты перечислены на счета 5266 беженцев. Специалисты минтруда региона продолжают обработку поступивших заявлений, - отмечается в сообщении регионального правительства.

Стоит отметить, что прибывшие беженцы получают и бесплатную юридическую помощь. Мобильные группы юристов проведено уже более 360 консультаций. Такие данные предоставил представитель минюста РФ Роман Рябой.

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