В Ростовской области у 46 беженцев из Донбасса выявили коронавирус

Было выполнено более 8 тысяч тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области после тестирования коронавирус выявили у 46 беженцев из Донбасса. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра региональной политики и массовой коммуникации Сергей Тюрин.

- Было выполнено более 8 тысяч тестов, процент заболевших минимальный. 46 человек с положительным результатом проходят лечение, - сообщил Сергей Тюрин.

Утром 24 февраля власти региона уточнили, что сейчас на Дону работают 124 пункта временного размещения. В них находятся 6 870 человек, в том числе 3 533 ребенка.

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