Василий Голубев: в Ростовской области из всех готовых ПВРов задействовали половину

Опыт 2014 года помог региону при приеме беженцев
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области для размещения беженцев задействовали половину из всех пунктов временного размещения. Опыт 2014 года очень помог региону. Об этом в ходе интервью сегодня, 28 февраля, заявил губернатор Василий Голубев.
- Опыт пригодился. У нас уже тогда был полный перечень ПВРов, которые сейчас включены в работу. Всего их было создано более 170. Задействовали примерно половину на сегодняшний день, - рассказал Василий Голубев.
Также глава донского правительства отметил, что в этом году федеральная помощь, а также поддержка других субъектов страны пришла довольно быстро.
- Решение федеральные власти приняли быстро, да и регионы сразу предложили свою поддержку. Она касалась и размещения беженцев, и ряда других вопросов, в том числе гуманитарной помощи, - добавил Василий Голубев.
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