Василий Голубев рассказал о сроках действия ПВР в Ростовской области

В Ростовской области ПВР будут работать по мере необходимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире программы "О главном" рассказал о том, сколько будут работать пункты временного размещения для беженцев на территории региона.

- Пункты будут работать столько, сколько потребуется. Там сейчас 3 600 детей, мы же их на улицу не выгоним? Совершенно точно мы обязаны о них позаботиться, - отметил глава региона.

Стоит отметить, что количество пунктов регулярно меняется. По словам губернатора, сейчас полностью освобождены те, которые находились в приграничных территориях. Глава региона подчеркнул, что пункты будут работать столько, сколько это будет нужно, также, как это было и в 2014-2015 годах.

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Там готовы принять больше трех тысяч человек.