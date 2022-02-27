В Ростовской области число ПВР для беженцев Донбасса уменьшилось до 93

В Ростовской область уменьшилось число ПВР Фото: Правительство РО

В Ростовской области сократилось количество пунктов временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР. В настоящее время в регионе их функционирует 93. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Речь об этом шла на заседании под председательством замминистра МЧС России Анатолия Супруновского и первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

- В настоящее время в пунктах временного размещения на территории региона находятся 6,3 тысячи беженцев, примерно половина из них - дети, - отмечалось в ходе заседания.

Стоит отметить, что за минувший день экстренную психологическую помощь смогли получить более 200 человек. А эспресс-тест на коронавирус сдали более 3,4 тысячи человек.

Единовременную материальную помощь прошедшие сутки получили более 2,7 тысячи беженцев. Всего обещанные десять тысяч рублей уже выплачены на счета 9,9 тысячи уроженцев республик Донбасса.

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