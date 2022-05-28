Фестиваль «Шолоховская весна» 2022 в Вешенской: выставка ретро автомобилей, ярмарка мастеров и донская уха

Гостей праздника ждут выступления десятков творческих коллективов и выставки народных мастеров. Фото: правительство Ростовской области
Фестиваль «Шолоховская весна» 2022 в Вешенской пройдет с 27 по 29 мая. Мероприятия в честь 117-й годовщины со дня рождения Михаила Шолохова соберет 30 творческих коллективов и 50 мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов России. Музей-заповедник имени Михаила Шолохова опубликовал полную программу мероприятий.
ПЯТНЦА, 27 МАЯ
Детская «Шолоховская весна» - читательский флешмоб «Библиовесна», концерт «Наследия могучего да не прервется нить»
Станица Каргинская — 17.00 — 20.00
Литературный вечер «Родной всем человек»
Станица Вешенская, РДК — 19.00 — 21.00
Особенность фестиваля - сцена на сваях прямо над Доном. Фото: правительство Ростовской области
СУББОТА, 28 МАЯ
Экскурсии и мастер-классы на объектах музея-заповедника в станицах Вешенской, Каргинской и хуторе Кружилинский, а также автобусные экскурсии на природу будут проходить весь день, c 9.00 до 20.00.
Творческая встреча с фольклорными коллективами
Хутор Кружилинский, родительская усадьба и казачье подворье музея — 10.00 — 12.00
Ряд мероприятий пройдет в станице Вешенской:
Театрализованная побудка
9.00 — 10.00
«Город мастеров» - выставка декоративно-прикладного творчества
9.00-19.00
Трудно не подпевать казачьим песням. Фото: правительство Ростовской области
Концертные выступления творческих коллективов и исполнителей
10.00-18.00
Интерактивная площадка «Занимательный хуторок»
10.00-20.00
Конкурсно-игровая программа «Задорный курень»
12.00 - 13.00
Театрализованные встречи в казачьих «куренях»
12.00-19.00
Выставка ретро автомобилей «Советский автопром»
Стоянка перед зданием администрации - 10.00 – 19.00
Открытие выставки «Михаил Шолохов: «Радость возвращения домой»
Презентация второй книги писем читателей к М.А. Шолохову «К Вам с письмом советский читатель…»
Музей «Народный Дом» на центральной площади станицы — 9.00-20.00 и 12.00-13.00
Интерактивные выставки «Лето Господне у казаков», «Донские ремесла», экскурсия «Чаепитие у Шолоховых»
«Старый дом Шолоховых» - 9.00 - 20.00
Книжная аллея: «Читательский уголок», островок буккроссинга, «Открытка из дома писателя»
Усадьба М.А. Шолохова - 10.00 – 18.00
Площадка «Песенные поляны»
ул. Шолохова, 75, - 13.00 – 16.00
Дух казачества здесь на каждом шагу. Фото: правительство Ростовской области
Розыгрыш билетов на гала-концерт «Активный участник»
Литературный музей на центральной площади - 19.00- 19.30
Гала-концерт «Что значит Шолохов для каждого из нас»
Сценическая площадка на набережной реки Дон - 20.30-22.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
Фольклорно-этнографическая программа «Мы - донские казаки»
Станица Вешенская, территория музейной конюшни — 10.00-13.00
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