Фестиваль «Шолоховская весна» 2022 в Вешенской: выставка ретро автомобилей, ярмарка мастеров и донская уха

Гостей праздника ждут выступления десятков творческих коллективов и выставки народных мастеров. Фото: правительство Ростовской области

Фестиваль «Шолоховская весна» 2022 в Вешенской пройдет с 27 по 29 мая. Мероприятия в честь 117-й годовщины со дня рождения Михаила Шолохова соберет 30 творческих коллективов и 50 мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов России. Музей-заповедник имени Михаила Шолохова опубликовал полную программу мероприятий.

ПЯТНЦА, 27 МАЯ

Детская «Шолоховская весна» - читательский флешмоб «Библиовесна», концерт «Наследия могучего да не прервется нить»

Станица Каргинская — 17.00 — 20.00

Литературный вечер «Родной всем человек»

Станица Вешенская, РДК — 19.00 — 21.00

Особенность фестиваля - сцена на сваях прямо над Доном. Фото: правительство Ростовской области

СУББОТА, 28 МАЯ

Экскурсии и мастер-классы на объектах музея-заповедника в станицах Вешенской, Каргинской и хуторе Кружилинский, а также автобусные экскурсии на природу будут проходить весь день, c 9.00 до 20.00.

Творческая встреча с фольклорными коллективами

Хутор Кружилинский, родительская усадьба и казачье подворье музея — 10.00 — 12.00

Ряд мероприятий пройдет в станице Вешенской:

Театрализованная побудка

9.00 — 10.00

«Город мастеров» - выставка декоративно-прикладного творчества

9.00-19.00

Трудно не подпевать казачьим песням. Фото: правительство Ростовской области

Концертные выступления творческих коллективов и исполнителей

10.00-18.00

Интерактивная площадка «Занимательный хуторок»

10.00-20.00

Конкурсно-игровая программа «Задорный курень»

12.00 - 13.00

Театрализованные встречи в казачьих «куренях»

12.00-19.00

Выставка ретро автомобилей «Советский автопром»

Стоянка перед зданием администрации - 10.00 – 19.00

Открытие выставки «Михаил Шолохов: «Радость возвращения домой»

Презентация второй книги писем читателей к М.А. Шолохову «К Вам с письмом советский читатель…»

Музей «Народный Дом» на центральной площади станицы — 9.00-20.00 и 12.00-13.00

Интерактивные выставки «Лето Господне у казаков», «Донские ремесла», экскурсия «Чаепитие у Шолоховых»

«Старый дом Шолоховых» - 9.00 - 20.00

Книжная аллея: «Читательский уголок», островок буккроссинга, «Открытка из дома писателя»

Усадьба М.А. Шолохова - 10.00 – 18.00

Площадка «Песенные поляны»

ул. Шолохова, 75, - 13.00 – 16.00

Дух казачества здесь на каждом шагу. Фото: правительство Ростовской области

Розыгрыш билетов на гала-концерт «Активный участник»

Литературный музей на центральной площади - 19.00- 19.30

Гала-концерт «Что значит Шолохов для каждого из нас»

Сценическая площадка на набережной реки Дон - 20.30-22.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

Фольклорно-этнографическая программа «Мы - донские казаки»

Станица Вешенская, территория музейной конюшни — 10.00-13.00

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