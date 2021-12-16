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Общество16 декабря 2021 17:00

Ростовская область входит в десятку российских регионов по количеству туристов

И турпоток с каждым годом продолжает расти
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Василий Голубев рассказал о туристической привлекательности Ростова

Василий Голубев рассказал о туристической привлекательности Ростова

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем инвестиционном послании отметил, что донской регион сейчас входит в десятку российских муниципалитетов по количеству туристов. Донской край находится в так называемой "Золотой лиге" Национального туристического рейтинга. Каждый год область посещают более полутора миллионов туристов.

Такой туристический поток создал инвестиционные ниши для строительства отелей. Сейчас в Ростовской области открываются отели российских и международных сетей. Именно для повышения привлекательности для туристов идет развитие транспортной инфраструктуры.

- У нас есть несколько ежегодных интересных для гостей региона мероприятий: «Шолоховская весна», «Воспетая степь», мероприятия в станице Старочеркасской. Мы активно работаем над продолжением развития нашего любимого города Таганрога, куда всегда приезжали и будут приезжать гости Ростовской области, - отметил глава региона.

В настоящее время на Дону развиваются разнообразные виды туризма - событийный, гастрономический, экологический, деловой и совершенно новый - промышленный.

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Василий Голубев рассказал, в какую сумму обойдется строительство "легкого" метро в Ростовской области.

Сейчас область уже получила на эти нужды кредит в 15,8 миллиардов.