Василий Голубев рассказал, в какую сумму обойдется строительство "легкого" метро в Ростовской области

Василий Голубев рассказал о проекте легкого метро в Ростове. Фото: стоп-кадр инвестиционного послания губернатора

Во время ежегодного инвестиционного послания губернатора Ростовской области Василий Голубев рассказал, сколько будет стоить оборудование "легкого"метро в донской столице и объяснил, почему пришлось отказаться от идеи строительства традиционной подземки.

Голубев сообщил, что в настоящее время область уже получила кредита в 15,8 миллиардов рублей на строительство путей для легкого метро. Проектирование веток может начаться уже в предстоящем году. Полноценная система, по оценке губернатора, будет стоить порядка 50 миллиардов рублей.

- Легкое метро позволит соединить наши новые микрорайоны,поскольку они нуждаются в особом внимании. Очевидно, что когда-то мы опоздали, так как транспортное обеспечение сейчас очень волнует местных жителей, – заявил глава региона.

Кроме того, губернатор объяснил, почему пришлось отказаться от строительства традиционной подземки - проект не получил одобрения федеральных властей.

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