Василий Голубев заявил о строительстве в Ростовской области дороги-автобана

Василий Голубев рассказал о строительстве дороги-автобана. Фото: стоп-кадр инвестиционного послания губернатора

В донском регионе запланировано строительство строительство дороги-автобана. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ежегодном инвестиционном послании.

Глава региона отметил, что в настоящее время уже ведется работа по строительству новой дороги. Она будет простираться более, чем на 120 километров. Территориально дорога будет располагаться от города Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону.

- Это новая четырехполосная дорога с новыми возможностями, она будет строиться как автобан. Скорость там другая, время проезда будет другим, - отметил губернатор донского края.

Кроме того, губернатор сообщил о строительстве в Таганроге масштабного путепровода и развязки, которая будет частью Ростовского транспортного кольца. Василий Голубев считает, что для бизнеса могут быть интересны территории, связанные с крупным дорожным строительством, такие как, например Азов и Батайск.

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Затраты придется увеличить практически по всем сферам.