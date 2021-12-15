Расходы бюджета донского региона в 2022 год впервые превысят 257 миллиардов рублей

В Ростовской области распланировали бюджет на три года Фото: Правительство РО

В Ростовской области распланировали расходы на трехлетний период, с 2022 по 2024 включительно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Так, согласно расчетам, бюджет на 2022 впервые за все время превысит 257 миллиардов рублей.

- Мы сравниваем показатели с первоначально принятым бюджетом, но в этом году можно сопоставить данные с учетом поправок в текущий бюджет. Бюджет на очередную трехлетку – сильный, значимый, наполненный ресурсами. Впервые расходы бюджета области превысят 257 млрд рублей, - отметила донской министр финансов Лилия Федотова.

Расходы на образование возрастут на восемь миллиардов рублей. Причиной будет увеличение зарплат педагогического состава, проведение строительства капремонта и реконструкции помещений школ и детсадов. Социальная политика тоже станет дороже на четыре миллиарда рублей. Дополнительные средства пойдут на выплаты на детей от 3 до 7 лет, в случае рождения третьего ребенка и др.

На здравоохранение в ближайшие два года придется в сумме потратить на 25 миллиардов больше. Сюда входят стимулирующие выплаты медикам дефицитных специальностей, а также приобретение и установка модульного здания поликлиники в микрорайоне Левенцовском, а также ремонт офтальмологического корпуса городской больницы №7 г.Таганрога и многое другое. На 1,3 миллиарда больше уйдет на развитие физической культуры и спорта.

На раздел «Культура, кинематография» в 2022 году запланировано потратить пять миллиардов рублей. Дополнительные расходы направят на финобеспечение учреждений, реставрацию объектов культурного наследия, капитальный ремонт домов культуры. Расходы на национальную экономику также вырастут почти на три миллиарда рублей. Учтены дополнительные субсидии на поддержку организаций АПК и сельхозтоваропроизводителей по производству мяса птицы, на развитие виноградарства и виноделия и другие направления.

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