К погружению готов: выбрали лучшие пляжи для отдыха в Ростове-на-Дону

Ростовские пляжи откроют для посетителей 1 июня Фото: Артур СЕЛИМОВ

1 июня в Ростове будет открыт купальный сезон. В этом году отдохнуть можно будет на трех пряжах: Центральный городской пляж, пляж "Дружба" и пляж на Зеленом острове. Журналист" КП-Ростов-на-Дону" посетил все три, чтобы проверить, насколько они готовы к приему посетителей. Выяснили, как изменились эти места для отдыха с прошлого года.

ПЛЯЖ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ

На "Зеленом острове" царит атмосфера спокойствия и уединения. Понтонный мост через реку выстоял все весенние ветра и течения, поэтому по нему можно свободно добраться к пляжу. Удобнее всего на остров приезжать на автомобиле - парковочных мест достаточно.

Небольшой пляж рядом с берегом открыли в прошлом году. Зелени в парке еще нет, редкие высокие деревья не обеспечивают достаточную тень. Если в прохладный майский день этого можно не заметить, то в летнюю жару отсутствие тенька может стать проблемой.

Под необычными беседками можно укрыться от солнца Фото: Артур СЕЛИМОВ

При этом у пляжа много преимуществ. Например, большое количество беседок, где можно отдохнуть и перекусить. Еду и воду придется захватить с собой — магазинов и кафе рядом с пляжем нет. Не появились еще и какие-либо развлечения, так что, место подойдет любителям спокойного отдыха. Оценят его и те, кто поддерживает себя в форме: на территории много различных тренажеров.

Место для купания оборудовано буйками, а напротив установлена смотровая вышка. Берег песочный, правда у водоема много камышей. Глубина Дона здесь совсем небольшая, отлично подойдет для детей и тех, кто только научился плавать.

На пляже много зелени и неизведанных троп Фото: Артур СЕЛИМОВ

Парковая и пляжная территории обработаны от насекомых, в том числе от клещей. Так что, пляж маленький, зато чистый, ухоженный и безопасный. Территория пляжа будет доступна для купания с 9 до 20 00 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Ростовские пляжи отличаются тем, что они все расположены возле парковой зоны. Левобережный не стал исключением. Полюбивший ростовчанам пляж, уже заканчивает финальные приготовления для приема посетителей. Рабочие обрабатывают берег, чтобы песок стал мягче.

пляж Левобережный готов к приему посетителей Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Люди думают, что мы тут растения сеять собрались - с улыбкой рассказывает работник пляжа Евгений. - Пропалываем песок чтобы он был пористым и мягким. Таким образом можно еще найти скрытый мусор и убрать его с берега.

В этом году на пляже появились специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями. С помощью специального пандуса, посетители прямо в коляске могут погрузиться в воду. Еще на Центральном появились кабинки для переодевания.

На пляже есть условия не только для комфортного купания, но и отдыха. Среди плакучих ив можно устроиться в тени, насладиться видами и тишиной. Эта часть пляжа отделена от прохожих стеной. Для спортивных посетителей есть тренажеры, площадки для пляжного волейбола, футбола и баскетбола.

Пляж обработан от насекомых и безопасен. Центральный доступен для посещения с 9.00 до 20.00.

ПЛЯЖ "ДРУЖБА"

Пляж "Дружба" стал подарком для жителей северного района города. Место отдыха расположено на берегу Северного водохранилища, которое находится в черте города. Туда очень удобно добраться на общественном транспорте. Водоем и песок очистили, поэтому берег стало живописным. На территории пляжа нет палаток с едой, поэтому всю провизию следует приносить с собой.

Пляж и парк дают возможность разнообразить отдых Фото: Артур СЕЛИМОВ

Купаясь в Северном водохранилище, вы не столкнетесь с сильным течением. Плавать здесь удобно даже людям без навыков. Однако нужно помнить, что водохранилище достаточно глубокое, и не забывать о безопасности. На территории будут дежурить спасатели и медработник, которые в случае экстренной ситуации смогут оказать помощь. Для детей на пляже есть песочницы и зоны игр. При желании можно отправиться в парк и там отдохнуть на скамейках или под тенистыми деревьями. Поплавать в водоеме можно с 9 до 20 00 часов.

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