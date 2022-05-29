Откровения инспектора ДПС: крутят всегда одинаково, знают опасные места и пугают лишением прав

Инспектор ДПС рассказал, что делать, если вы уверены, что не нарушали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не так давно громкий скандал, родом из Ростовской области, прогремел на всю страну: сотрудников ДПС настоящих и бывших заподозрили в вымогательстве денег. По версии следствия, с помощью фотошопа те рисовали доказательства, которые предъявляли проезжающим водителям. Кто-то предпочел договариваться на месте, а кто-то сообщил куда следует.

Бывший госавтоинспектор на условиях анонимности предположил, почему такая простая схема смогла посадить на крючок стольких автомобилистов. Официально озвучивалась сумма в 14 млн рублей за три года при размерах взяток - от 5 до 500 тысяч рублей

ЕСТЬ ФОТО ЗНАЧИТ ВИНОВЕН?

- Новость о том, что сразу 26 человек "взяли" за вымогательство, меня сильно удивила. В таких масштабах поборы совершаются очень редко. Обычно, коррупцией мог бы промышлять один-два экипажа на участке, а тут получается - целый синдикат.

Причем, хочу заметить, что поборов на дорогах стало меньше, чем, скажем, 10 лет назад. Но преступные схемы все равно существуют. Меняются они разве что совсем чуть-чуть.

Одна из них - фотошоп. Скорее всего, существовали готовые «болванки» с реальными участками дороги, в которые просто вставляли нужный автомобиль с номерами. "Художники" могли находиться в гражданском автомобиле, делать фото, обрабатывать и попутно сообщать о попавшемся под прицел авто патрулю. Те в свою очередь останавливали водителя и предъявляли фото.

Как мне кажется, для большей уверенности, скорее всего, использовались реальные кадры с настоящих дорожных камер. Может, брали изображения с разных участков и накладывали изображение друг на друга. Или, к примеру, можно взять фото проезжающего автомобиля по кольцу и немного сместить транспорт на «сплошную». В общем, вариантов много и все они достаточно реалистичные.

С нынешними технологиями знак можно поставить в любом месте, точно так же как и нарисовать полосу. Качество у фотографий так себе - они черно-белые, поэтому люди особо не обращают внимания на детали.

"ЗНАЮТ, ГДЕ ДОРОГА МОЖЕТ СБИТЬ С ТОЛКУ"

- Как правило, водителей ловят на развилках или на въезде в город, потому что там высокий риск нарушить. И дело даже не в небрежности водителей, просто это человеческий фактор. Автомобилист едет часами по трассе, его внимание притупляется, он расслабляется от езды по прямой, а потом раз - и перед ним появляется указатель с кучей направлений.

Люди начинают теряться, задумываются о траектории движения и в этот момент нарушают: то скорость не сбросят, то перестроятся на сплошной, могут и знак пропустить нужный. Все такие места прекрасно знают инспекторы: понимают, где дорога может сбить с толку.

Ведь, по сути, у нас очень суровое законодательство. Даже за наезд колесом на "сплошную" предусмотрен штраф или лишение прав. Патрули - те, кто хотят "заработать", становятся прямо на такой развилке и просто ждут зевак. Даже, если человек ничего не нарушил, он не будет на сто процентов в этом уверен, если едет в этих местах впервые. А госавтоинспекторы прекрасно осознают: если на водителя немного «надавить», то и у него появятся сомнения.

Кстати, нам со всех сторон говорят о том, что сотрудники должны предъявить фото или видео доказательства нарушения. Если его нет, тогда можно вообще не переживать. В случае с «фотошоперами» эта установка сыграла им на руку. Скорее всего, водители, как только видели изображение своего авто, сразу терялись, потому что это же «неопровержимые» (!) доказательства.

На самом деле, нарушение с камеры сотрудник может показать только с экрана, который установлен у него в автомобиле, а никак не с ноутбука или телефона. Ведь, фактически, любой школьник может поставить камеру и наблюдать со смартфона удаленно за происходящим. Но у ГИБДД все системы контроля собственные, и они не такие мобильные как гражданские аналоги.

"КРУТЯТ ВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА ОДИНАКОВО"

Раскрутка водителя на "договориться" всегда проходит по одной и той же схеме, особенно если нарушение серьезное. Сначала полицейский повторяет как мантру про лишение прав: мол, в большинстве случаев за это нарушение отбирают права не задумываясь, а получить их обратно будет очень тяжело.

Для вида сотрудник может спросить про нарушения правил ПДД в прошлом или проверить штрафы по базе. Если они есть, тогда полицейский будет давить на то, что водитель - злостный нарушитель, и его могут совсем лишить водительских прав. Обычно "жертв" ищут среди авто из других регионов или цепляют дальнобойщиков.

Причина проста: у этих категорий водителей с собой всегда будет достаточное количество наличных на карманные расходы. Те, кто едет отдыхать, вообще настроены на траты. Поэтому особо и не считают рубли. Человек с деньгами быстрее расстанется с ними, чем тот, у которого их нет.

ЗА ДВА ЧАСА - 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- Кстати, даже на прямой безлюдной дороге водителя могут поджидать ловушки. Например, был случай, когда на одном из участков трассы была перекопана обочина. Каждое утро сотрудники ДПС поднимали знак 40 км и ставили его вертикально, чтобы поймать водителей на нарушении скорости. Вечером они этот знак клали обратно на землю. Естественно, его там не должно было быть, но кто из водителей об этом задумывался?

Еще водителей ловят на дорогах с временными знаками: когда трассу полностью сделали, а знаки - не убрали. Местные гоняют по таким дорогам без опаски, а вот транзитника могут раскрутить по полной.

Бывает, полицейские просто берут служебное оборудование тайком и едут "голосовать на хлебные участки". У нас как-то был случай, правда, давно, когда патруль ДПС одолжил у мотоциклетного полка шлем с камерой и мотоцикл. Они поставили свой мобильный комплекс прямо на развилке и ловили всех, кто наезжал на «сплошную» в повороте. Ребята простояли часа два, а заработали около 80 тысяч.

Людей без «налички» они отправляли в банкомат, который как раз располагался рядом. В общем все рассчитали, но карма их не пощадила - служба собственной безопасности настигла.

СПАСАЕТ УВЕРЕННОСТЬ И ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Поэтому вот вам совет: единственный способ избежать подобной ситуации это действовать в рамках правового поля. Если вы будете наставать на составлении протокола, сразу же отсеете все намеки. При вас могут для вида даже начинать заполнять протокол, но обязательно будут отговаривать от него, мотивируя это проблемами в будущем.

Но, если водитель уверен, что не нарушал, он должен отстаивать свою позицию. А еще желательно в автомобиле иметь видеорегистратор, он реально спасает от многих проблем на дороге.

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