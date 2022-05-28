Синоптики рассказали, каким будет июнь в Ростове-на-Дону

Каким будет июнь в Ростове, рассказали донские синоптики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики сообщили, каким будет первый месяц лета в Ростове-на-Дону. Специалисты, считают, что в начале июня в донскую столицу придет жара, а потом наступит резкое похолодание. Публикуем подробный прогноз погоды в Ростове-на-Дону на июнь 2022.

Согласно прогнозам синоптиков портала Гисметео, июнь в Ростове будет в основном солнечным. Но и без дождей не обойдется. В первые дни месяца погода будет жаркой, но ожидается гроза. К середине июня воздух начнет прогреваться до +36 градусов. После этого наступит резкое похолодание. Днем столбики термометров не будут подниматься выше +19 градусов. Конец месяца тоже будет дождливым, но относительно теплым.

Напомним, в долгосрочном прогнозе российского Гидрометцентра говорилось, что в июне в ЮФО возможен дефицит осадков, но эта беда обойдет стороной Ростов-на-Дону. В донской столице засушливого июня не предвидится. Согласно прогнозам синоптиков, количество осадков будет соответствовать норме. Как отметил в интервью "КП - Ростов-на-Дону" климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа, температура в первый месяц лета тоже будет держаться в пределах нормы и составит + 21,6 градуса.

Климатолог Александр Иошпа высказался и о погоде на лето в целом.

- В июне средняя температура воздуха будет составлять 21,6 градуса, в июле - 24 градуса, а в августе - 22 градуса. Слишком жаркого лета не будет. По нашим подсчетам, максимальная температура будет составлять 35-36 градусов, - отметил специалист.

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