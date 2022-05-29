В Ростовской области женщина с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

Мать с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина с сыном-подростком и пятилетней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 мая, около шести часов утра в хуторе Мокросоленом Волгодонского района. На улице Лесхозной вспыхнул дом № 6, где проживали пожилая женщина со своей дочерью и тремя несовершеннолетними внуками.

Как удалось выяснить спасателям, 33-летняя мать ребятишек проснулась от едкого запаха дыма и вывела из дома свою восьмилетнюю дочь, а затем вышла и бабушка. Затем женщина вернулась в горящий дом за 15-летним сыном и еще одной дочерью пяти лет.

Выскочившие на шум соседи ожидали возвращения женщины, но ни она, ни дети так и не вышли, а дом уже был полностью охвачен огнем. Местные жители поспешили вызвать к месту происшествия пожарных. Когда спасателям удалось проникнуть в полыхающий дом, там они обнаружили тела женщины и двух ее детей.

- В тушении участвовали от МЧС 16 человек личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидирован на площади в 51 квадратный метр, - рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание электропроводки. Донская прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего, а следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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