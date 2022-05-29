"Помощь собираем всем хутором!": соседи рассказали о многодетной семье, погибшей при пожаре в донском хуторе

Соседи рассказали, как жила семья погибшая при пожаре в донском хуторе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минувшим утром произошла трагедия в хуторе Мокросоленом Ростовской области. Вспыхнул частный дом , в котором проживала пожилая женщина со своей 33-летней дочерью и обнаружила ее детей. Ребятишки были разного возраста: старшему - 15 лет, средней девочке - восемь, самой а младшей - всего пять лет.

Проснувшаяся ранним утром, мать очаровательной дочери едкого запаха дыма и поспешила вывести дочку на свободу, следом дома покинула и бабушка. Молодая женщина вернулась в горящий дом за сыном и старшей дочерью, но скоро уедет с детьми уже не ожидается.

Ожидающие на улице соседи поспешили вызвать вызов бригады пожарных, когда дом уже полностью полыхал. Войдя в дом, спасатели обнаружили там погиших.

Соседи рассказали "КП - Ростов-на-Дону" , как жила погибшая в пожаре семья.

"ХОРОШИЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ"

Сосед Иван Васильев (имя изменено - прим. ред.) сразу отметил, что семья самая обыкновенная, жили они в достатке, никогда ни в чем не нуждались и всегда были во всех помощи соседям.

- Хорошие отзывчивые люди, - отметил Иван Васильев.

Сейчас большая часть погибшей женщины с выжившей внучкой, скорее всего, находится дома у своего сына, который проживает в том же хуторе. Соседи их уверяют, что семья у была довольно большая, и родственников, которые могут помочь в трудной ситуации, тоже достаточно.

"ГОВОРИТЬ "БЫЛИ" ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ"

На ребятишек хутора просто не могли нарадоваться, а некоторые даже ставили в пример. Школьники ладили со всей соседской ребятней.

- Дети добросовестно ходили в школу, я лично с ними со всеми знаком, в школе учились тоже в основном на "хорошо" и "отлично". В общем, дружные... Сказать "были", язык не поворачивается, - рассказал сосед соседнего семейства.

Женщина, хотя и была владельцем-одиночкой, но всегда использовала многодетную семью. Как только произошла трагедия, он сразу приехал на место встречи.

К слову, соседи поговаривают, что девочку все-таки хотели воспитать бабу. Она сейчас с ней

"У НАС - ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ!"

Сосед Иван Васильев заверил, что в хуторе просматриваются очень отзывчивые люди, поэтому, когда у кого-то вдруг случается бедность, помощь приходит со всеми сторонами.

И в этом случае односельчане уже бросили девочку бабушке с внучкой, кто чем может.

- Помощь собирали всем хутором. Люди участвовавшие в общественной жизни, вещами, посудой, и многими другими, все что необходимо на первое время, - отметил Иван.

"КП - Ростов-на-Дону" вызывает сопутствующие заболевания родними и близкими погибшими.

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