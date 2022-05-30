Что известно об убийстве мальчика в Ростове, тело которого обнаружил рыбак в реке

Сумку с телом ребенка нашли в реке Темерник Ростова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону утром 30 мая рыбак обнаружил в реке Темерник сумку. Открыв ее, мужчина онемел от шока. Там лежало тело ребенка. А еще - камни. Их засунули в сумку перед тем, как выкинуть в реку. Не исключено, что для того, чтобы скрыть следы преступления.

ЛИЧНОСТЬ СРАЗУ УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, в течение шести часов после обнаружения тела личность ребенка все еще не была установлена.

Тем временем, следователи сообщили, что на вид мальчику от пяти до семи лет.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - прокомментировали в следкоме.

ОБОШЛИ ВСЕ ДЕТСКИЕ САДЫ В РАЙОНЕ

По данным источника издания, полиция проверяет все близлежащие школы и детсады. Оперативники выясняют, нет ли среди воспитанников мальчика, который бы подходил по возрасту и описанию и который в последнее время перестал посещать образовательное учреждение.

В одном из близлежащих детских садиков рассказали, что уже знают о том, что найден ребенок.

- Мы проверили своих воспитанников. Все на месте, - пояснил собеседник корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

Тем временем тело убитого мальчика уже находится на экспертизе. У следствия имеются несколько версий случившегося. Не исключено, что к смерти причастен кто-то из близких родственников.

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