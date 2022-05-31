«Хотела красивые волосы, дорогую косметику и нравиться мальчикам!»: девочки стали чаще попадать в детскую комнату полиции

Девочки стали чаще попадать в детскую комнату полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 мая отмечается день подразделения по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции из этого отдела работают с проблемными детьми и подростками. О том, какие проступки совершают школьники и почему убегают из дома, рассказала начальник ПДН № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Елена Джабиева.

«ОНИ ХОТЯТ К СЕБЕ ВНИМАНИЯ»

Утро сотрудника ПДН начинается с разбора криминальной обстановки в городе. Все происшествия и правонарушения, которые произошли с подростками, полицейские начинают прорабатывать сразу. В основном, дети и подростки попадают на учет в «детскую комнату полиции» за кражу, распитие спиртных напитков и за намеренные побеги из дома.

80% детей после постановки на учет ПДН исправляются Фото: Пресс-служба МВД России

- Если описывать детей, которые попадают к нам, то это, в основном, школьники от 13 до 16 лет, которые учатся на «тройки» и имеют низкую мотивацию к спорту и учебе. Они ничем не интересуются и не знают, чем себя занять, - рассказывает Елена Джабиева. - В основном, это дети из неполных семей со средним достатком, им скучно дома, поэтому они предпочитают гулять по улицам, а все проступки совершают, чтобы выделиться среди сверстников.

Елена Джабиева считает, что взрослые должны обращать внимание на детей на улице Фото: Артур СЕЛИМОВ

Елена также отметила, что в последнее время девочки совершают проступки наравне с мальчиками. Девчонок привлекают за распитие спиртного и побеги из дома.

- Из-за низкой мотивации по жизни, такие дети не преуспевают в учебе, творчестве или спорте, поэтому ищут способ выделиться иначе, - продолжает собеседница. – Они начинают воровать «на спор», пить алкоголь и вести себя непристойно. К такому поведению часто приводят проблемы в семье, потеря близких и другие психологические травмы.

«ТЕПЕРЬ ЕЙ ГРОЗИТ ТЮРЬМА»

Бывают и совсем печальные случаи: девочка из многодетной семьи хотела себе маникюр, красивые волосы и дорогую косметику, чтобы нравиться мальчикам. Вот только денег на все это у ее семьи не было. Тогда она начала торговать наркотиками, теперь ей грозит тюрьма.

- Таких детей очень сложно заинтересовать, - говорит ростовский инспектор ПДН. - Мы записываем их в секции, но мало, кто ходит на них больше двух занятий. Для детей устраивают экскурсии, недавно они даже ездили в тур по Северному Кавказу. Наша задача - показать им совсем другую - лучшую жизнь, чтобы они к ней стремились.

Сотрудники ПДН регулярно посещают школы и средне-специальные учреждения Фото: Пресс-служба МВД России

Сотрудники стараются проводить с трудными подростками беседы, привлекают педагогов в школах и общаются с родителями. Как правило, после подобных мер дети начинают меняться в лучшую сторону. Обычно 80% всех детей после постановки на учет уже больше не попадают к сотрудникам ПДН.

«ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОТЕРЯТЬСЯ – ЭТО ИГРА»

Если ребенок потерялся и не приходит домой, сотрудники ПДН первыми подключаются к поискам - в любое время дня и ночи. Причем бывает, что дети уходят из семей намерено, чтобы проучить родителей, иногда они специально делают все, чтобы их не нашли. Сотрудникам приходится сутками их выслеживать.

Елена рассказала, что недавно был такой случай: подростки ушли из дома и ночевали на улице. Они просто вышли из дома и не вернулись.

Каждое утро начинается с обзора криминальной обстановки в городе Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Мальчик и девочка специально обходили городские камеры, - объяснила Елена. - Телефоны они сдали в камеру хранения. У них не было еды, и они не ели сутки. Для подростков это была игра. Девочка писала в социальных сетях, что они гуляют на улице, в интернет заходила в магазинах техники. Сотрудникам ПДН пришлось договориться с кафе, где они бесплатно пили газировку, тогда их и удалось поймать.

«УДИВЛЯЕТ БЕЗРАЗЛИЧИЕ ВЗРОСЛЫХ»

Сотрудники ПДН часто сталкиваются с безразличием взрослых, которые предпочитают оставаться в стороне, чем помогать детям.

- Был случай, когда взрослый мужчина выгнал детей посреди ночи, и они ночевали в подъезде, - вспоминает Елена. - Им некуда было идти. Они были легко одеты. На улице шел дождь, поэтому ребята и решили заночевать в подъезде. И такое безразличие повсеместно. Когда мы нашли этих подростков, девочка убегала от сотрудника полиции. За ней бежал оперативник в обычной одежде, мужчина догнал ее и отвел под ручку в автомобиль, за это время ни один из прохожих даже не спросил, что происходит, и почему взрослый мужчина за ней гнался.

Профилактика и личные беседы позволяют детям осмыслить проступки сверстников Фото: Пресс-служба МВД России

Елена отмечает, что так быть не должно, и взрослым следует интересоваться у детей их состоянием и положением. Бывает такое, что подростки уходят из дома и ночуют у своих знакомых. В этом случае необходимо позвонить родителям и узнать, не ищут ли они ребенка. Если взрослые будут более бдительны, тогда дети будут в безопасности и не попадут в неприятную ситуацию.

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