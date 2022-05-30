В Ростове задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка, тело которого в сумке выбросили в реку

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростове в утром, 30 мая, в реке Темерник рыбаки обнаружили сумку, внутри которой находилось тело ребенка. В ней - камни. Вероятно, их подозреваемый в убийстве положил в сумку в надежде, что она останется на дне реки навсегда.
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, уже к обеду удалось установить личность мальчика.
По предварительным данным, после исчезновения ребенка никто из близких не обратился в полицию с заявлением о пропаже. Как выяснилось, такое равнодушие оказалось вполне объяснимым.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в расправе над ребенком подозревают ближайшего родственника. По неподтвержденной официально информации, отца мальчика задержали. В настоящее время его везут в отдел для допроса.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело ребенка находится на экспертизе.
Расследование уголовного дела продолжается.
- Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства малолетнего ребенка, - добавили в надзорном ведомстве.
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