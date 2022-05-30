В Ростове задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка, тело которого в сумке выбросили в реку

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове в утром, 30 мая, в реке Темерник рыбаки обнаружили сумку, внутри которой находилось тело ребенка. В ней - камни. Вероятно, их подозреваемый в убийстве положил в сумку в надежде, что она останется на дне реки навсегда.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, уже к обеду удалось установить личность мальчика.

По предварительным данным, после исчезновения ребенка никто из близких не обратился в полицию с заявлением о пропаже. Как выяснилось, такое равнодушие оказалось вполне объяснимым.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в расправе над ребенком подозревают ближайшего родственника. По неподтвержденной официально информации, отца мальчика задержали. В настоящее время его везут в отдел для допроса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело ребенка находится на экспертизе.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Прокуратурой контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства малолетнего ребенка, - добавили в надзорном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове тело пятилетнего мальчика нашли в сумке в реке Темерник

Возбуждено уголовное дело на статье «Убийство» (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове расследование гибели маленького мальчика взяла на контроль прокуратура

Ранее было возбуждено дело по статье «Убийство» (подробнее)