Фото и видео с места в Ростове, где нашли тело пятилетнего мальчика в сумке в реке

По предварительным данным, тело было привязано к сумке и сброшено в реку. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Появились фото и видео с места в Ростове, где нашли тело ребенка в сумке в реке Темерник. На вид мальчику 5-7 лет. О трагедии стало известно утром 30 мая – погибшего нашли местные рыбаки.

Напомним, огромную вещевую сумку заметили возле моста на улице Природной. Как сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону», в ней находился ребенок, которому на вид около пяти лет. Тело было привязано к сумке и, по предварительным данным, пролежало под водой некоторое время.

В следственном управлении СК по Ростовской области рассказали, что на теле обнаружены следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют подробности происшествия и устанавливают личности причастных. Ход расследования взяла на контроль прокуратура донского региона.

Жители близлежащих домов давно считали место неспокойным. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Жители близлежащих домов сообщили журналисту "КП-Ростов-на-Дону", что заметили правоохранителей утром. Люди говорят, что место неспокойное, поэтому люди стараются его обходить стороной. Так, в прошлом году в этом районе ограбили женщину.

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