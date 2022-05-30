Что происходит на месте, где в Ростове в реке всплыла сумка с телом пятилетнего мальчика

Сотрудники полиции появились на месте уже с утра. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростов и вся страна потрясены страшной новостью. В реке Темерник рыбак обнаружил сумку с телом ребенка, возрастом около пяти-семи лет и со следами насильственной смерти. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство", его ход — на контроле прокуратуры Ростовской области. Что там происходит сейчас? «КП — Ростов-на-Дону» побывала на месте происшествия.

СОБАКА ВЗЯЛА СЛЕД

Рощица и мост на улице Природной — место неприметное, но сегодня здесь все — и прохожие, и продавец в небольшом магазинчике — на ушах. По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», утром рыбаки нашли большую сумку для вещей, которая всплыла из Темерника у моста. К ней было привязано тело ребенка, на вид погибшему лет пять-семь и, скорее всего, он пробыл в воде несколько дней. А еще на теле нашли признаки насильственной смерти.

- Я в шесть утра проходил: никого и ничего не было, - говорит мужчина из прохожих.

- А я в восемь. Тоже было все спокойно, - добавляет другой.

- А в десять тут уже полиция работала, и случился весь этот кошмар, - ужасается женщина.

Сотрудники полиции появились на месте уже с утра. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Все настоятельно советуют обратиться в магазин — там точно должны больше знать.

И действительно. Рассказали, что полиция приехала сюда часов в восемь утра, заходили с расспросами в магазин, кинолог привел собаку, а та взяла след, по которому ищут причастного к случившемуся.

«МЕСТО ТУТ ОПАСНОЕ»

Сама рощица и мост доверия не вызывают. Одна из местных жительниц сказала, что место — опасное.

- Меня тут грабили в ноябре, - говорит пенсионерка. - Ножом угрожали и сумку отобрали, а преступника так и не нашли. Всегда здесь пьяные ходят.

Место, действительно, не из безмятежных. За то время, что наш корреспондент находился на месте, мимо него прошли человек восемь с горячительным.

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