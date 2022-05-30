В донском парламенте обсудили ремонт и содержание дорог местного значения

За круглым столом депутаты донского парламента обсудили состояние дорог в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростова-на-Дону состоялся круглый стол, на котором парламентарии, представители профильных ведомств и эксперты обсудили вопросы строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения. Модератором встречи выступил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству Сергей Ковалев.

БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ И КОНТРОЛЬ

Парламентарий отметил, что повестка - обширная и во время обсуждения были подняты различные аспекты темы автодорог.

– Мы понимаем, что дорожный комплекс всегда требует финансирования, и видим, что в эту отрасль из года в год вливаются значительные средства. Поэтому наша основная задача сегодня - понять, правильно ли используются деньги, в нужные ли русла они направляются, тщательный ли контроль осуществляется за строительством и эксплуатацией дорог. Мы рассчитываем, что по итогам дискуссии будут выработаны решения, которые можно будет реализовать на практике и улучшить ситуацию в дорожном хозяйстве, - сообщил Сергей Ковалев.

Также он отметил, что на заседании была озвучена информация, касающаяся завершения ремонта участка трассы М-4 «Дон», пролегающего в северном районе области. Так, автодорогу приведут в порядок уже к 12 июня.

На заседании поднимался вопрос, касающийся пробок на дорогах области. Летом эта проблема из-за увеличения потока транзитного транспорта становится еще острее.

В свою очередь, представители ГИБДД, которые участвовали в заседании, заверили депутатов Законодательного собрания, что сделают все в рамках своих полномочий, чтобы уже в ближайшее время уменьшить число заторов.

За круглым столом, кроме всего прочего, обсудили осваивание муниципалитетами средств на содержание дорог местного значения и контроль качества ремонтных работ.

Так, по итогам 2021 года муниципальными образованиями было освоено 5,8 миллиарда рублей, что составляет чуть больше 88 процентов от общего размера муниципальных дорожных фондов.

Несмотря на финансовые затраты, в отдельных районах донского края качество дорожного покрытия остается очень низким, а целесообразность тех или иных видов работ на дорогах вызывает сомнение. На это, например, обратил внимание руководитель фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергей Косинов.

– На днях я был в Новошахтинске и увидел, как на улице ведется сплошной ямочный ремонт, хотя там явно необходимо полностью менять дорожное покрытие. Понятно, почему так происходит. В сентябре-октябре снова этот ямочный ремонт придется делать, и после зимы весной тоже. А на все это ведь идут бюджетные деньги. Поэтому, я считаю, нам необходимо подумать над системой централизованного государственного контроля за дорогами местного значения. Я уверен, что в муниципалитетах этот контроль практически полностью отсутствует, – сказал депутат.

ПАРКОВКИ И МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Отдельно затронули на заседании комплекс вопросов, касающихся Ростова-на-Дону. Так, обсудили организацию парковочных пространств.

По словам Сергея Ковалева, городу явно не хватает многоярусных парковок. И строить их можно, к примеру, на месте сносимых ветхих и аварийных домов.

- Какого они будут вида - ротационные или капитальные, - пока не определено. Но мы хотим, чтобы люди знали, что на месте сносимого ветхого здания теоретически могла бы располагаться парковка, - отметил депутат.

Подняли вопрос и о соответствии нормативов по количеству парковок для инвалидов реальным потребностям.

- Вопрос сложный. Дело в том, что сегодня большинство парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья свободы. Если на это место ставят свои автомобили граждане, не являющиеся инвалидами, транспортные средства эвакуируют. Поэтому считаю необходимым тщательно проанализировать ситуацию о соответствии нормативов по количеству парковок для инвалидов реальным потребностям, - сказал Сергей Ковалев.

Депутаты предложили изучить эту тему более детально и при необходимости направить обращение на федеральный уровень, чтобы внести изменения в нормативные акты.

ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ И АСФАЛЬТ

Еще одна тема, которая актуальная для Ростова, – это асфальтирование грунтовых дорог.

На заседании озвучили, что сегодня в городе насчитывается 725 таких дорог.

Основная проблема перевода их в дороги с твердым покрытием заключается в том, что в большинстве случаев они не соответствуют нормативным требованиям, которые предъявляются к асфальтированным дорогам.

Депутат донского парламента Сергей Замиховский предложил провести мониторинг грунтовых дорог в городе и выявить, сколько из них можно заасфальтировать, а сколько нет.

– Для тех дорог, которые подходят по нормативам, нужно разработать отдельную госпрограмму, предусматривающую софинансирование из областного бюджета. Для других же грунтовых дорог можно было бы сформировать более мягкие требования, которые позволили бы их заасфальтировать. Но в любом случае нам нужно этот вопрос решить, так как он напрямую касается комфортной городской среды, – сказал он.

Все инициативы, прозвучавшие на круглом столе, проанализируют, обобщат и направят в качестве рекомендаций всем заинтересованным ведомствам и структурам.

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