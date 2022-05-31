Подозреваемый в похищении годовалого мальчика рассказал, как ребенка забрали у матери в Ростовской области

Местоположение похищенного установлено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в похищении и продаже ребенка. На допросе один из них рассказал, как его подельник забрал годовалого мальчика у мамы.

По словам допрашиваемого, мужчина зашел в квартиру, забрал ребенка и направился на машине в Шахты. Отсюда, с районного железнодорожного вокзала малыша отправили в другой регион.

Напомним, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, они продали ребенка супружеской паре из Свердловской области. Все задержанные помещены под домашний арест.

Правоохранители установили местоположение ребенка. Его планируют вернуть маме.

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