В Ростовской области задержали четырех подозреваемых в похищении и продаже ребенка

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростовской области задержали четверых человек, которых подозревают в похищении и продаже годовалого ребенка. Об этом сообщили в донском следственном управлении следственного комитета России.

Речь идет о двоих жителях Красносулинского района, 39-летнем мужчине и 51-летней женщины. Задержаны два человека из Свердловской области — 31-летний мужчина и 25-летняя женщина. По версии следствия, в декабре 2021 года они обманным путем похитили годовалого сына у 27-летней дончанки. После этого они продали ребенка супружеской паре из Свердловской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователем проведены допросы обвиняемых, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления, — говорится в сообщении СУ СКР по Ростовской области.

Следователи совместно с полицейскими установили местоположение ребенка. В ближайшее время малыша планируют вернуть его маме.

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