Что известно о супругах, которым похитители продали годовалого ребенка из Ростовской области

Ребенка забрали у многодетной жительницы одного из поселков в Ростовской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области заключены под стражу четыре человека, причастных к похищению и продаже маленького мальчика. Живой товар, по версии следствия, предназначался для клиентов из другого региона. Покупатели якобы обещали щедро заплатить за ребенка.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Как рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону», сейчас эту историю местные передают из уст в уста, приправляя новыми и новыми подробностями. Что из этого правда, а что нет, предстоит установить правоохранителям.

Предыстория этой «Санты-Барбары» такова. В одном из регионов России две уважаемых в своих кругах семьи поженили детей. Она – красавица. Он – очень богат. Свадьба была пышная, дом у новой семьи – в хорошем достатке.

Разумеется, оба клана ждали появления на свет наследника. Но время шло. Любовь и взаимопонимание в семье были, а вот детей – нет. Сначала уповали на Бога. Потом - на врачей. Но только медики после всех обследований вынесли неутешительный вердикт: пара не может иметь детей.

ОБЕЩАЛА ЩЕДРО ЗАПЛАТИТЬ

Молодые не стали расставаться по этой причине, а нашли другой выход. Супруга решила поспрашивать у родственников, друзей и знакомых среди своих, мол, вдруг среди дальней родни есть мальчик, о котором нет возможности заботиться.

Она бы его к себе взяла. Да еще щедро бы заплатила помощнику. Очень уж хотела сделать подарок своему мужу!

- «Сарафанное радио» заработало очень быстро, и, как оказалось, эффективно, - продолжает источник издания. - Но у заказчицы должно было быть одно непременное условие: мальчик должен той же национальности, что и она с отцом.

ВОСПИТЫВАЛИ КАК СВОЕГО

И вот такая семья нашлась в шахтерском районе Ростовской области. Доходы у молодой матери были весьма скромные, зато детишек – куча! Все ютились в скромной квартире.

- Однажды мать семейства отлучилась ненадолго, оставив младших на попечение старших, - говорит собеседник. - Вернулась – а младший сын, которому тогда и года-то не было, пропал. Сначала, видимо пытались искать своими силами. И лишь через полгода мать написала в полицию заявление о похищении ребенка.

Однако версии произошедшего расходятся. Согласно еще одной, к многодетной матери пришел мужчина, представился сотрудником органов опеки и забрал ребенка.

Теперь в подробностях дела разбираются правоохранители. Они вычислили четверых причастных к похищению и задержали. Как удалось выяснить оперативникам, похищенного ребенка привезли на железнодорожный вокзал, а затем уже переправили к заказчикам. Те, как и обещали, щедро заплатили. Пара вроде как выдала мальчика за своего сына.

Местоположение мальчика установлено. Скоро ребенка вернут родной матери.

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