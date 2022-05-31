В Ростовской области похитители украли у многодетной матери годовалого сына, представившись сотрудниками органов опеки

Следователи расследуют похищение ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали четверых человек, которых подозревают в продаже ребенка, сообщили в донском следкоме. По данным ведомства, к похищению причастны 39-летний мужчина и 51- летняя женщина из Красносулинского района, а также 31-летний и 25-летний мужчины из Свердловской области. Подозреваемые украли малыша у матери, а потом продали его паре из Свердловской области.

Сейчас все злоумышленники задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений» и «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, малыша у матери украли еще в декабре, но вот заявление в полицию женщина написала только спустя почти полгода, в мае. При этом 27-летняя женщина рассказала, что ребенка якобы у нее забрали под видом сотрудников органов опеки.

Кстати, несмотря на молодость, дончанка уже успела стать многодетной матерью. Она воспитывает четверых детей. Похитители забрали младшего сына.

Известно, что женщина перебралась в поселок, где было совершено преступление, вслед за возлюбленным. Мужчина снял жилье для нее и детворы.

По ее словам, в декабре она сама открыла дверь незнакомцам, которые сказали, что работают в местных органах опеки и попечительства. Затем, якобы, злоумышленники под видом служебной необходимости увели ребенка и не вернули. Насколько соответствуют действительности слова многодетной мамы, еще предстоит разобраться следствию.

Также источник издания добавил, что женщина уже уехала из этого поселка и в очередной раз готовится стать мамой. Ребенка же, который жил у чужих людей несколько месяцев, пока не вернули в семью.

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