Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 мая 2022 18:00

Подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика рассказал, как сбросил тело ребенка в реку

Задержан отец погибшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове задержали подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика.

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына. Уголовное дело было возбуждено после того, как тело ребенка обнаружили в реке. Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

На допросе задержанный рассказал, что ранним утром 28 мая он заметил, что мальчик не подает признаков жизни. По его словам, испугавшись, он спрятал тело ребенка в сумку и сбросил в реку. Следователи в скором времени проверят версию мужчины в ходе расследования уголовного дела.

Отец и сын

Отец и сын

Фото: Соцсети

- В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, - отмечается в сообщении.

Место, где обнаружили тело мальчика

Место, где обнаружили тело мальчика

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В настоящее время решается вопрос о об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

Напомним, о трагедии стало известно 30 мая. Местный рыбак заметил огромную сумку в реке Темерник на улице Природной. Выяснилось, что внутри нее находилось тело маленького мальчика. После этого на место прибыли следователи и криминалисты. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В этом доме убитый мальчик жил со своими родителями

В этом доме убитый мальчик жил со своими родителями

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно об убийстве мальчика в Ростове, тело которого обнаружил рыбак в реке.

Полицейские и следователи проверяют близлежащие сады и школы.

ЧППроисшествия: ЧП