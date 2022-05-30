Подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика рассказал, как сбросил тело ребенка в реку

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына. Уголовное дело было возбуждено после того, как тело ребенка обнаружили в реке. Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

На допросе задержанный рассказал, что ранним утром 28 мая он заметил, что мальчик не подает признаков жизни. По его словам, испугавшись, он спрятал тело ребенка в сумку и сбросил в реку. Следователи в скором времени проверят версию мужчины в ходе расследования уголовного дела.

Отец и сын Фото: Соцсети

- В настоящее время по уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, - отмечается в сообщении.

Место, где обнаружили тело мальчика Фото: Артур СЕЛИМОВ

В настоящее время решается вопрос о об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

Напомним, о трагедии стало известно 30 мая. Местный рыбак заметил огромную сумку в реке Темерник на улице Природной. Выяснилось, что внутри нее находилось тело маленького мальчика. После этого на место прибыли следователи и криминалисты. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В этом доме убитый мальчик жил со своими родителями Фото: Артур СЕЛИМОВ

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