Соседи рассказали о семье мальчика, тело которого нашли в сумке в реке Ростова

Спокойная улица, дом еще даже не полностью заселен.
Фото: Артур СЕЛИМОВ
Убийство мальчика 7 лет расследуют правоохранительные органы в Ростове-на-Дону. Утром в понедельник, 30 мая, его тело в огромной сумке нашел рыбак в реке Темерник.
Полиция вышла на след подозреваемого в убийстве — близкого родственника, по предварительным данным, отца. Однако его еще допрашивают, а вину должен доказать суд. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила у знакомых и соседей, что известно об этой семье.
«ХУДЮЩИЙ БЫЛ»
Девятиэтажка неподалеку от Змиевской балки выглядит вполне благополучно. Обычный дом с обычными ростовчанами, еще не до конца заселен.
Когда люди слышат от журналиста страшную новость, многие начинают вспоминать погибшего ребенка.
- Пацаненок худющий был. С ровесниками не гулял, - заметил один из соседей коротко.
По словам жильцов, семья могла быть неполной.
- Про мать не знаю. Видели, в основном, с отцом, - добавила женщина во дворе.
Дом, где живет подозреваемый, мальчика не видели давно.
Фото: Артур СЕЛИМОВ
ВЫЗЫВАЛИ ПОЛИЦИЮ
Люди говорят, что уже привыкли в визитам правоохранителей. Утверждают, что стражи порядка приходят сюда не впервые.
- Сегодня интересовались одной квартирой, где ребенка видели полтора месяца назад и куда вызывали участкового из-за дебоша, - делится один из жильцов дома.
- Консьерж вызывала полицию из-за криков по ночам, - подтверждает другая собеседница.
- Возможно, семью вел участковый, потому что у него есть все данные по вызовам и нарушениям по этому адресу, - предположила третья.
Уголовное дело по статье «Убийство» продолжают расследовать. Следователи выясняют подробности произошедшей трагедии. Тело мальчика забрали на экспертизу криминалисты, подозреваемого допрашивают.
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