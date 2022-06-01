Одним детям с собой дают средства контрацепции, другим - куклы: как подготовить ребенка к поездке в летний лагерь

Совсем скоро в Ростовской области заработают летние лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня 1 июня. А это значит, что ростовские школьники официально сменят строгую форму на шорты и отправятся в лето. Одним улыбнется спелая клубника с грядок у бабули, другие отправятся осваивать пляжи, ну а третьи запасутся зубной пастой и килограммом шалостей, чтобы провести время в летнем лагере.

И если первые два варианта досуга родители могут проконтролировать, то вот поездка «будь готов, всегда готов» может принести, как неожиданные сюрпризы, так и множество вопросов.

Как правильно настроить ребенка на поездку в лагерь и какие вещи точно необходимо взять с собой, а какие все же не стоит, узнали у бывалых вожатых, ростовских родителей со стажем и психолога.

ПУТЕВКА - БЕЗ ПРОБЛЕМ, КОГДА ЗНАЕШЬ АЛГОРИТМ

- Первый раз я отправила дочь в детский лагерь, когда ей было 12 лет, - рассказала мама двоих детей Виктория Горная из Ростова. - Это был хороший горный санаторий в Карачаево-Черкессии. О нем мы узнали через знакомую, которая занимается распределением путевок. Правда, сначала объявили: мол, очередь и приоритет только для особых групп граждан. Однако через время нам улыбнулась удача. Днем раздался звонок, и милая девушка на другом конце провода сообщила, что кто-то отказался от путевки, а значит теперь дочка может занять его место.

Только позже мать узнала, что можно было получить льготную путевку без особых проблем.

- Для этого нужно встать в очередь в МФЦ или соцзащите и собрать документы, - делится она собственным опытом. - Конкретный список необходимого, как правило, объявляют уже на месте. Но есть и стандартный набор: паспорта/свидетельства о рождении, справки с работы, прописка. Сразу после подачи заявки остается только ждать звонка с подтверждением.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

И уже как только заветная путевка окажется на руках, самое время позаботиться о сборах чада.

- И тут все зависит от лагеря, - говорит мать. - В первую очередь нужно позаботиться о теплых вещах и удобной обуви. А еще лучше взять как можно больше спортивных комплектов, так как лагерь в первую очередь это – активный отдых, походы и поездки. По возможности, все вещи должны поместиться в одну сумку/чемодан. Не забывайте и о защите от солнца: крема, кепки, панамки – все это обязательно кладем в чемодан. Туда же - средства от насекомых, пару тройку высоких носков, легкий дождевик, а также лекарственные препараты, которые нужны вашему ребенку. Лучше всего заранее попросить вожатого, чтобы он проконтролировал их прием.

Обязательны и мыльные принадлежности для гигиены и стирки. А еще - небольшой походный рюкзак, хорошая пластиковая бутылка для воды, влажные салфетки, лейкопластыри. Ну, и по желанию, можно положить одну-две упаковки с печеньками.

Не лишними будут часы с GPS, в каких-то случаях они сыграют роль самоуспокоения, а в каких-то могут стать реальным помощником. Ну, и конечно, важен моральный настрой.

КАК ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

Мамы в один голос утверждают: поездка в лагерь – стресс как для родителя, так и для ребенка. Особенно, если этот лагерь далеко от дома. Поэтому нужно заранее обговорить детали поездки.

- Лагерь – это не только веселая поездка, но и маленькая жизнь, к которой еще нужно привыкнуть, - считает другая ростовчанка Екатерина Дмитриева (в багаже девушки более 10 смен в качестве главной пионервожатой, - прим. авт.). - За все эти годы я поняла, что самое главное – это объяснить ребенку, что поездка в лагерь отличается от путешествия с родителями на море.

Часто слышала от детей: мол, мы с мамой целый час плавали, а у вас тут всего 10 минут и те - толпой. В таких случаях мамам и папам надо заранее проговорить, что лагерь – это коллективная история, и чтобы получить удовольствие и не потратить время зря, нужно настроиться к жизни в команде.

По словам, ростовчанки, покупая путевку, нужно заранее посмотреть распорядок мероприятий и обсудите его с чадом.

- Если вы забываете про этот пункт, вожатым потом приходится не один час сидеть детьми, объясняя почему все так, а не иначе, - говорит девушка. - Чаще уговорить получается, но иногда попытки тщетны. Конечно, отлично, если лагерь находится рядом и у родителей есть возможность забрать отпрыска. Но, если дитятко приехало на Черное море, скажем, из Читы или Челябинска, вероятность того, что мамы и папы бросят все дела и прыгнут в поезд, ровняется нулю.

«ЭТО НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!»

И если с младшими школьниками история более-менее понятная - главное не забыть положить с собой любимую куклу или мишку - то вот с подростками все гораздо сложнее.

- Ведь 14-15 лет - это период полового созревания, а значит риск натворить «делов» без родительского контроля увеличивается, - уверяет вожатая. - Был у меня случай, когда мальчик лет 14 спокойно говорил о том, что мама дала ему презервативы. Для одних ребят это было поводом посмеяться, для других - позавидовать, ну, а третьи, вовсе не поняли юмора. Мы, как вожатые, отнеслись к такому шагу родителей с пониманием. Однако попытались объяснить мальчику, что это не руководство к действию, а лишь мера предосторожности.

Но были и более экстремальные ситуации. Помню, дети только прибыли, еще не успели вещи разложить по шкафчикам, как к нам в вожатскую заходить очень грустная девочка лет 14. Спрашиваю у нее: что случилось? Голубоглазый ребенок мне отвечает, что у нее задержка и сильная тошнота. Со слезами на глазах школьница просит купить ей тест на беременность! Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Мы меж собой посовещались - ну, мало ли какая у нее ситуация... Стало жалко ребенка. Я сама пошла в аптеку и купила. Вручила ей коробку и жду. Через 10 минут из туалета вылетает с криками: «Все хорошо, я не залетела!». Да, уж «залетела» бы она, а радости полные штаны были бы у всего вожатского состава...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТЫ

"Ему жить с этими последствиями"

- Отправляя детей в лагерь, родители в любом случае за них переживают, сколько бы лет тем ни было, - констатирует ростовский психолог Полина Шаповалова. - Когда ребенок еще маленький, мамы и папы тревожатся - сможет ли он адаптироваться, найдет ли друзей, не захочет ли обратно домой? А когда дело касается подростков, возникают опасения - не попадет ли отпрыск в дурную компанию, не начнет ли пробовать алкоголь, сигареты, не приобретет ли он дурные привычки. Волнения волнениями, но очень важно понимать, действительно ли ваш ребенок готов к лагерю? Но, конечно, надо поинтересоваться у ребенка хочет ли он сам поехать и почему? Разумеется, если нет, то не стоит его туда отправлять.

Также, чтобы ребенок легче адаптировался в лагере, в первый раз его лучше отправить с другом или приятелем. Не будет лишним перед поездкой проговорить основные моменты. Например, то, что важно соблюдать гигиену и слушаться вожатых. А еще рассказать о том, как можно легко и непринужденно начать диалог с незнакомыми детьми, и как себя вести в случаи ссор и конфликтов. Помимо этого, стоит договориться о ежедневных созвонах. Очень важно, чтобы ребенок знал, что в любой трудный момент он может вам позвонить и получить поддержку.

Если речь идет о подростке, то здесь стоит поговорить о том, к каким последствиям может привести алкоголь, курение, драки и ранняя любовь. Но не в запугивающем и назидательно-воспитательном тоне, а в диалоге на равных. Не давайте ему информацию, а задавайте больше вопросов, рассмотрите какие-то жизненные примеры, печальные ситуации знакомых.

По мнению психолога, в разговоре стоит несколько раз подчеркнуть, что вы доверяете ребенку и считаете его рассудительным человеком - для подростка это важно, тогда у него будет меньше желания доказывать свою «взрослость», но все равно будете волноваться, поскольку любите.

Напомните ему, что у любого выбора и поступка всегда будут последствия. Это как камень, брошенный в воду. Камня уже давно нет, а по поверхности воды еще долго идут круги - последствия. И ему жить с этими последствиями.

КОНКРЕТНО

Как понять, готов ли ребенок к детскому лагерю*

- Он/она уже отдыхал без родителей длительное время. Например, у родственников, у бабушки в деревне.

- Сам знает и умеет соблюдать правила личной гигиены и может заботиться о своём внешнем виде.

- Легко знакомиться и может заводить друзей.

- Не очень переборчив в питании.

- Слушается педагогов и воспитателей.

- Может принимать решения, мыслит критически, а не слепо следует за другими.

- Знает и соблюдает режим дня дома, ложится спать вовремя. * Если на большинство этих утверждений ответ «да», то можно сделать вывод, что поводов для волнения нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник воспитателя: «Пока дети рассказывают, что «Все мужики — сво...», тебя заставляют копаться в земле»

Сотрудница детского сада откровенно рассказала, куда на самом деле попадают студенты и выпускники педвузов. (Подробности)