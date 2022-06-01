Безработный и с бутылкой или работящий, но хитрый: портрет среднестатистического алиментщика «нарисовали» в Ростовской области и Калмыкии

Неплательщики сразу находят деньги, если их ограничить в праве управления автомобилем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

От них алиментов мирно не дождешься: в Ростовской области и Калмыкии составили региональный портрет алиментщиков, которые попали на карандаш к судебным приставам.

Люди — разные, ситуации тоже, но в службе приставов, основываясь на объективной статистике, смогли составить портрет среднестатистического должника по алиментам и поделились с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

НА ДОНУ

В Ростовской области чаще всего должны детям алименты мужчины в возрасте от 24 до 49 лет. Причем их можно поделить на несколько групп. Это так называемый типичный алиментщик — неплатежеспособный отец: у него вечно виноват кризис, так что заработать не получается, и хватает только на бутылку.

Второй типаж назовем «и так сойдет!» - эдакий Вовка в Тридевятом царстве, который иногда подбрасывает «подачки», то есть алименты платит, но не в полном объеме, а это, если что, тоже признается нарушением.

В особую группу приставы относят принципиальных алиментщиков, которые ни за что своей кровинушке ни рубля не дадут.

Есть в этой статистике и женщины. Это, в основном, малолетние мамы, которые еще свою жизнь не устроили и не нашли постоянной работы. А есть и те, кто ведет асоциальный образ жизни — пьет спиртное, употребляет наркотики, эта категория матерей, как правило, родительских прав лишена.

На карандаше у приставов Калмыкии - почти 1700 алиментщиков. Фото: Александр ГЛУЗ

По наблюдениям приставов, чаще у должников по алиментам есть официальный источник дохода. Но есть и те, кто договаривается получать «серую» зарплату, чтобы скрыть реальные доходы и не платить положенных ребенку сумм. В таких случаях приходится налагать арест на имущество алиментщика, ограничивать право на управление автомобилем, ограничивать выезд за пределы России.

В КАЛМЫКИИ

В соседнем регионе вывели более общий портрет алиментщика. Это тоже молодые и вполне трудоспособные мужчины - от 30 до 45 лет. Но работать и нести в свой дом копеечку, а также выплачивать алименты ребенку не спешат. Чаще ведут асоциальный образ жизни: многие, если и работают, то неофициально, или перебиваются случайными заработками, часто прикладываются к бутылке, некоторые уже судимы по уголовным делам.

- Сейчас в Республике Калмыкия 1 659 должников по алиментам. Всего сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по региону окончено и прекращено 422 исполнительных производства, в том числе фактическим исполнением — 58, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Ростовской области приставы разделили должников по алиментам на несколько категорий. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приходится принимать меры, и часто они приносят плоды. Так, 695 должников ограничили в праве выезда из России, а в отношении 297 человек ввели ограничение специального права. Так, человек, который в работе не может обойтись без машины, фактически оказывается без прав и тут же как по мановению волшебной палочки находит средства, чтобы расплатиться с долгом перед своим ребенком.

Кроме того, проведено уже 412 проверок бухгалтерии предприятий, где работают алиментщики: все ли правильно и вовремя удерживают и перечисляют алименты из зарплаты должников.

КЛЮЧ К ГОРЕ-ПАПАШАМ

А еще приставы могут привлечь должника к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит арест до 15 суток или обязательные работы до 150 часов.

Злостных алиментщиков привлекают к уголовной ответственности по статье 157 — неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Так, в Калмыкии, например, уже возбуждено 63 дела об административных правонарушениях и 37 уголовных дел. Как результат, в пользу детей с горе-папаш удалось взыскать более 23 миллионов рублей.

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