Безработный и с бутылкой или работящий, но хитрый: портрет среднестатистического алиментщика «нарисовали» в Ростовской области и Калмыкии

Неплательщики сразу находят деньги, если их ограничить в праве управления автомобилем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От них алиментов мирно не дождешься: в Ростовской области и Калмыкии составили региональный портрет алиментщиков, которые попали на карандаш к судебным приставам.
Люди — разные, ситуации тоже, но в службе приставов, основываясь на объективной статистике, смогли составить портрет среднестатистического должника по алиментам и поделились с читателями «КП - Ростов-на-Дону».
НА ДОНУ
В Ростовской области чаще всего должны детям алименты мужчины в возрасте от 24 до 49 лет. Причем их можно поделить на несколько групп. Это так называемый типичный алиментщик — неплатежеспособный отец: у него вечно виноват кризис, так что заработать не получается, и хватает только на бутылку.
Второй типаж назовем «и так сойдет!» - эдакий Вовка в Тридевятом царстве, который иногда подбрасывает «подачки», то есть алименты платит, но не в полном объеме, а это, если что, тоже признается нарушением.
В особую группу приставы относят принципиальных алиментщиков, которые ни за что своей кровинушке ни рубля не дадут.
Есть в этой статистике и женщины. Это, в основном, малолетние мамы, которые еще свою жизнь не устроили и не нашли постоянной работы. А есть и те, кто ведет асоциальный образ жизни — пьет спиртное, употребляет наркотики, эта категория матерей, как правило, родительских прав лишена.
На карандаше у приставов Калмыкии - почти 1700 алиментщиков.
Фото: Александр ГЛУЗ
По наблюдениям приставов, чаще у должников по алиментам есть официальный источник дохода. Но есть и те, кто договаривается получать «серую» зарплату, чтобы скрыть реальные доходы и не платить положенных ребенку сумм. В таких случаях приходится налагать арест на имущество алиментщика, ограничивать право на управление автомобилем, ограничивать выезд за пределы России.
В КАЛМЫКИИ
В соседнем регионе вывели более общий портрет алиментщика. Это тоже молодые и вполне трудоспособные мужчины - от 30 до 45 лет. Но работать и нести в свой дом копеечку, а также выплачивать алименты ребенку не спешат. Чаще ведут асоциальный образ жизни: многие, если и работают, то неофициально, или перебиваются случайными заработками, часто прикладываются к бутылке, некоторые уже судимы по уголовным делам.
- Сейчас в Республике Калмыкия 1 659 должников по алиментам. Всего сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по региону окончено и прекращено 422 исполнительных производства, в том числе фактическим исполнением — 58, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Ростовской области приставы разделили должников по алиментам на несколько категорий.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Приходится принимать меры, и часто они приносят плоды. Так, 695 должников ограничили в праве выезда из России, а в отношении 297 человек ввели ограничение специального права. Так, человек, который в работе не может обойтись без машины, фактически оказывается без прав и тут же как по мановению волшебной палочки находит средства, чтобы расплатиться с долгом перед своим ребенком.
Кроме того, проведено уже 412 проверок бухгалтерии предприятий, где работают алиментщики: все ли правильно и вовремя удерживают и перечисляют алименты из зарплаты должников.
КЛЮЧ К ГОРЕ-ПАПАШАМ
А еще приставы могут привлечь должника к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит арест до 15 суток или обязательные работы до 150 часов.
Злостных алиментщиков привлекают к уголовной ответственности по статье 157 — неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
Так, в Калмыкии, например, уже возбуждено 63 дела об административных правонарушениях и 37 уголовных дел. Как результат, в пользу детей с горе-папаш удалось взыскать более 23 миллионов рублей.
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