Сколько продлится аномальная жара в Ростове-на-Дону в июне 2022

По данным специалистов, температура летом будет близка к норме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с приходом лета на смену холодам, сильному ветру и дождю пришли высокие температуры. В течение нескольких дней в донской столице сохраняется солнечная погода, а столбики термометров держатся на уровне +34 — +36 градусов. Рассказываем, сколько еще времени продлится жара в донской столице

Напомним, несмотря на прохладный май, климатологи обещали теплую погоду летом. Кандидат географических наук Александр Иошпа говорил, что температура начнет меняться в последние дни весны - позже прогноз подтвердился. При этом специалист считает, что, в целом, температуры в июне — августе будут близки к норме, но возможно и повышение средней температуры воздуха до +35 — +36.

Согласно прогнозу ростовского гидрометцентра, в ближайшие два дня жара сохранится. Средняя температура по области 3 и 4 июня будет составлять +28 — +35 градусов. По югу и востоку возможно потепление до +38. Днем погода будет ясной и солнечной, лишь по ночам возможны небольшие осадки.

В долгосрочном прогнозе сервиса «Яндекс.Погода» говорится, что жара спадет 6 июня. В этот день станет пасмурно, а столбик термометра немного снизится до +26. Такая погода сохранится до конца первой декады месяца. Будет облачно с прояснениями, а температуры могут составлять +25 — 27 градусов. Во второй декаде снова произойдет потепление, но лишь до +30. В отдельные дни прогнозируются дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодный май - ниже нормы: а каким будет лето в Ростове?

Каким будет лето в Ростове после холодного мая, рассказал климатолог. (Подробности)

Гидрометцентр сообщил, каким будет лето 2022 в Ростовской области

Холодов на это время года не ожидается. (Подробности)