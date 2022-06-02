"Накануне увидел это во сне": ростовский археолог рассказал, как нашел клад в центре города

В найденной пачке денег лежало 156 купюр разного номинала на общую сумму 30 675 рублей. ФОТО: предоставлено Романом Елкиным.

В Ростове археологи при обследовании дома на проспекте Кировском обнаружили денежный клад в размере 30 тысяч донских рублей. Как признался корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» руководитель археологического общества «Наследие» Роман Елкин, эту находку он накануне увидел во сне.

ОДНА КУПЮРА БЫЛА ФАЛЬШИВАЯ

- Любопытно, что накануне мне приснилось, что я нашел этот клад. В тот же день мы проводили исследования в особняке на Кировском, и во время работ обнаружили уже настоящий клад с денежными банкнотами - удивляется археолог.

По его словам, улица Максима Горького (ранее — улица Сенного — прим. ред.) - вообще очень интересная. Видимо, там жили мещане, которые из-за Революции не успели воспользоваться своими накоплениями и потому замуровали их в квартирах.

Среди найденных денег - денежный знак 1000 рублей, образца 1919 года. Выпущен Ростовской-на-Дону Конторой Государственного банка. Билет эмитировался Всевеликим Войском Донским. Изготовлен Новороссийским отделением Временной Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. Серия («Поход на Москву») ВФ-00001. Другая найденная купюра - денежный знак 25 рублей, образца 1918 года. Выпущен Ростовской-на-Дону Конторой Государственного банка. Билет эмитировался городским самоуправлением Ростова и Нахичевани н/Д (Германская комендатура). Серия АД-34.

В найденном кладе есть и казначейские знаки номиналом 40 рублей (керенки), которые были выпущены по постановлению Временного правительства от 22 августа 1917 года. Знаки поступили в обращение с 18 сентября 1917 года. Печатались листами по 40 штук. Использовались в обращении до 1922 года. Интерес представляет Государственный кредитный билет 10 000 рублей, образца 1918 года. Выпуск Народного банка РСФСР. Серия АВ - 014662. Что примечательно, одна из найденных археологами банкнот была фальшивая, без водяных знаков. Уже тогда люди подделывали деньги.

ВЗЯЛ ВЗАЙМЫ 11 ТЫСЯЧ

Как отмечает археолог, среди банкнот была обнаружена расписка о получении у некоей зажиточной ростовчанкой Марусей Ершовой денег в долг. Предположительно, именно ей и принадлежал найденный клад.

- Взято взаиморовно у Маруси Алексеевны Ершовой одиннадцать тысяч рублей (11 000 руб.), которые обязуюсь уплатить по первому требованию. 22.08.19 . Иноземцев? - написано на бумаге.

Среди денежных купюр обнаружили расписку в получении в долг 11 тысяч рублей. ФОТО? предоставлено Романом Елкиным.

Кто автор данной расписки, ученые пока не установили. По одной из версий, она написана неким Иноземцевым. А вот Мария Ершова действительно некогда проживала в доме на улице Сенной. Женщина обернула деньги тканью и надежно припрятала. Да так, что найти их смогли только при проведении профессиональных археологических исследований.

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ

Чтобы понять ценность клада, можно перевести эти деньги в стоимость продуктов в те времена. Так, за 10 рублей в Ростове в начале прошлого века можно было купить 5 фунтов мяса или десяток яиц. Отметим, что ценность донских денег всегда оставалась неизменной: в отличие от керенок, за донские деньги на базаре все продавали намного дешевле.

Роман Елкин рассказал, что найденные купюры будут переданы в Музей истории ЮФУ, а дом на Кировском после проведения исследования был снесен. Теперь здесь планируется разместить новый бизнес-центр.

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