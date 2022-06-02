Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали окружному военному госпиталю паровой стерилизатор для операционных

Александр Ищенко и Владимир Ревенко посетили военный госпиталь и передали оборудование. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко и руководитель партийной фракции в донском парламенте Владимир Ревенко посетили госпиталь Южного военного округа.

ВЕРНУТЬ РЕБЯТ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

- Сегодня в нем на лечении находятся военнослужащие, большинство из которых, как говорят медики, поступили по «актуальной патологии». Если в прошлом году под актуальной патологией подразумевалась ковидная инфекция, то сейчас это получившие ранения участники специальной военной операции. Здесь современное и наилучшее медицинское оборудование, но, самое главное, отличная квалификация военных медиков, - рассказал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

По словам спикера донского Заксобрания, врачи, медсестры, санитары, волонтеры делают все, чтобы быстрее вернуть ребят к полноценной жизни.

В свою очередь, депутаты внесли свою лепту в то, чтобы медицинская помощь оказывалась еще эффективнее.

Александр Ищенко и Владимир Ревенко передали хирургическому отделению госпиталя паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации перевязочного материала и инструментов, а также пообщались с медицинским персоналом и военными, прибывшими на лечение с территорий проведения специальной военной операции.

ПОДДЕРЖАТЬ ГЕРОЕВ

– По мере возможности мы стараемся делать все, чтобы поддержать наших ребят. Сегодня подарили оборудование, которое позволит гораздо более эффективно организовывать медицинскую помощь. Но в ходе посещения отделения выяснилось, что требуются и другие вещи. Уже договорились, что в самое ближайшее время оборудуем несколько палат и рекреации сплит-системами для того, чтобы в наступивший жаркий период никто не испытывал дискомфорта. Также есть договоренность о замене мебели и входной группы в приемном отделении, – рассказал спикер Заксобрания.

Александр Ищенко и Владимир Ревенко также пожелали ребятам скорейшего выздоровления.

Напомним, что в конце марта по инициативе партии «Единая Россия» был принят закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине, который распространил на этих солдат и офицеров меры социальной помощи.

Кроме этого, подготовлены изменения по защите от списания по кредитным и иным задолженностям «боевых» выплат военнослужащим.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Александр Ищенко вместе с сенатором Совета Федерации от Ростовской области Ириной Рукавишниковой побывали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

- Мы приехали навестить проходящих здесь лечение военнослужащих из Ростовской области, но, конечно, пройдя по палатам, поговорили с ребятами из разных регионов нашей страны. Очень хорошо, что ребята выздоравливают. Врачи довольны динамикой восстановления. Все очень просты, улыбчивы – обычные молодые люди. Но в свои двадцать с небольшим уже герои. В послужном списке каждого – личная отвага, верность воинскому долгу, боевая взаимовыручка. Переживают за своих товарищей, которые сейчас в строю, - поделился впечатлениями Александр Валентинович.

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