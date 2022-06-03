В Ростовской области контрабандиста осудили за перевозку сигарет на полтора миллиона рублей

Осужденный получил реальный срок.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области контрабандиста приговорили к 3 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. Такое решение принял Гуковский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Рассказываем, почему осужденный получил строгое наказание.
СИГАРЕТ — НА 1,7 МИЛЛИОНА
Оказалось, суд рассматривал два преступных эпизода. В первом речь идет о незаконном перемещении табачных изделий через границу Таможенного союза. В ночь с 18 на 19 декабря 2020 года мужчина и еще несколько соучастников перевезли через границу партию сигарет на сумму более 1 миллиона 105 тысяч рублей без российских акцизных марок и информации о максимальной рыночной цене, которые по закону должны быть на каждой пачке.
Через несколько месяцев контрабандист попался с поличным. 10 апреля 2021 года в районе хутора Новоровенецкий, что в Красносулинском районе, он ехал с очередной партией, теперь уже поменьше, на 666 тысяч, на своей легковушке, когда его задержал пограничный наряд.
Расследование шло по двум эпизодам контрабанды. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области
ПРИЗНАЛИ ОРГАНИЗАТОРОМ
- В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и отказался от дачи показаний, - уточнили в пресс-службе судов.
Положение обвиняемого усугубило доказательство того, что он был организатором и подбил на дело соучастников, - рассказал собственный источник издания.
Когда были проанализированы все доказательства, мужчину осудили по статье 200.2 УК "Контрабанда табачных изделий через границу Таможенного союза в крупном размере, совершенная группой лиц". Контрабандиста приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Случаи, когда контрабандисты в Ростовской области получают реальные сроки, нередки. Так, в марте была осуждена целая преступная группировка, незаконно ввозившая на территорию страны через наш регион сигареты. Участники получили сроки до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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