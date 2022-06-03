В Ростовской области контрабандиста осудили за перевозку сигарет на полтора миллиона рублей

Осужденный получил реальный срок. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области контрабандиста приговорили к 3 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. Такое решение принял Гуковский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Рассказываем, почему осужденный получил строгое наказание.

СИГАРЕТ — НА 1,7 МИЛЛИОНА

Оказалось, суд рассматривал два преступных эпизода. В первом речь идет о незаконном перемещении табачных изделий через границу Таможенного союза. В ночь с 18 на 19 декабря 2020 года мужчина и еще несколько соучастников перевезли через границу партию сигарет на сумму более 1 миллиона 105 тысяч рублей без российских акцизных марок и информации о максимальной рыночной цене, которые по закону должны быть на каждой пачке.

Через несколько месяцев контрабандист попался с поличным. 10 апреля 2021 года в районе хутора Новоровенецкий, что в Красносулинском районе, он ехал с очередной партией, теперь уже поменьше, на 666 тысяч, на своей легковушке, когда его задержал пограничный наряд.

Расследование шло по двум эпизодам контрабанды. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

ПРИЗНАЛИ ОРГАНИЗАТОРОМ

- В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и отказался от дачи показаний, - уточнили в пресс-службе судов.

Положение обвиняемого усугубило доказательство того, что он был организатором и подбил на дело соучастников, - рассказал собственный источник издания.

Когда были проанализированы все доказательства, мужчину осудили по статье 200.2 УК "Контрабанда табачных изделий через границу Таможенного союза в крупном размере, совершенная группой лиц". Контрабандиста приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Случаи, когда контрабандисты в Ростовской области получают реальные сроки, нередки. Так, в марте была осуждена целая преступная группировка, незаконно ввозившая на территорию страны через наш регион сигареты. Участники получили сроки до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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