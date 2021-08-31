Нарушитель с контрабандой протаранил авто пограничников в Ростовской области

У горе-бизнесмена нашли 9000 пачек сигарет. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области водитель «ВАЗ-2112» протаранил авто, пытаясь скрыться с нелегальным товаром на 1,5 млн рублей. Однако эти попытки избежать наказания оказались тщетными, и мужчину задержали. Теперь ему грозит внушительный тюремный срок, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, история с дерзким контрабандистом произошла на окраине Донецка. Сначала наряд заметил подозрительного мужчину. Когда начали выяснять ситуацию, злоумышленник попытался сбежать, предварительно въехав в машину погрануправления.

После задержания у «гонщика» нашли 9000 пачек сигарет, их горе-бизнесмену перебросили через границу сообщники. Всю эту продукцию сразу же изъяли, а потом завели административное дело. Сейчас дополнительно проводят проверку.

Возбуждено административное дело за «Неповиновение требованиям военнослужащего». Также идет проверка по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По административному разбирательству задержанного могут отправить в тюрьму на 5 лет, по уголовному — могут осудить на срок от 12 до 20 лет, - добавили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

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