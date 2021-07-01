Поймали на границе: пакеты с валютой нашли у нарушительницы в Ростовской области

Часть банкнот злоумышленница скрывала под одеждой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на пункте пропуска задержали гражданку Украины, которая прятала валюту на общую сумму в 31 тысячу долларов США. Женщина пыталась тайно пронести деньги через границу, но ее планы раскрыли. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Как пояснили в ведомстве, все произошло в районе хутора Авило-Федоровка. Во время досмотра у нарушительницы нашли пакеты, набитые деньгами. Они были спрятаны среди вещей. Часть банкнот злоумышленница скрывала под одеждой.

- Деньги изъяли. Сейчас проводится проверка по статье «Контрабанда наличных денежных средств». За это может грозить штраф, также могут ограничить свободу или отправить на принудительные работы, - прокомментировали в пограничном управлении.

Похожий случай произошел в начале июня на территории на МАПП «Матвеев Курган». Тогда задержали мужчину с евро, долларами и гривнами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стельки из валюты: 20 тысяч долларов США нашли у водителя донские пограничники (подробности)

Пассажира с крупной партией валюты задержали в аэропорту Платов (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.