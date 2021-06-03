В Ростовской области на границе поймали нарушителя с валютой

Мужчина пытался пронести деньги в рюкзаке Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростовской области поймали нарушителя, который пытался нелегально пронести через пункт пропуска евро, доллары, гривны и рубли. Всего, если перевести деньги в единый эквивалент, мужчина скрывал более 12 тысяч долларов США. Об этом сегодня, 3 июня, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Уже возбуждено административное дело. Статья - «Недекларирование денежных средств», - прокомментировали в ведомстве.

По закону, при пересечении границы нужно сообщать о ввозе любой суммы, если она превышает 10 тысяч долларов США. Теперь мужчине грозит штраф или конфискация.

Добавим, инцидент произошел на территории поста МАПП «Матвеев Курган». 30-летний нарушитель объяснил таможенникам, что одолжил деньги у знакомого на Украине для личных целей.

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