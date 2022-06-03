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Общество3 июня 2022 10:41

«Спасибо, деда Саша!»: Пенсионер из Ростова вывез «КамАЗ» мусора, чтобы расчистить место под детскую площадку

Как ростовский пенсионер Александр Луговой на месте свалки сделал детскую площадку
Артур СЕЛИМОВ
Это единственная детская площадка на несколько многоквартирных домов

Это единственная детская площадка на несколько многоквартирных домов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Хочешь изменить мир – начни с себя», - философскую цитату как девиз по жизни взял на вооружение ростовчанин Александр Луговой. На месте, где когда-то лежали горы мусора и кучковались маргинальные элементы, он соорудил детскую площадку.

Отправились на улицу Беляева: посмотреть своими глазами, что в итоге получилось у инициативного ростовчанина.

«ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ДЕТЕЙ!»

Обычный двор в Северном жилом массиве Ростова уже стал местной достопримечательностью. Детвора со всех ног бежит сюда отовсюду, чтобы поиграть в «дочки-матери», построить песочные замки и просто пообщаться.

Александр Луговой сам решил привести двор в порядок

Александр Луговой сам решил привести двор в порядок

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Трудно поверить, что этот чистый и опрятный маленький дворик когда-то был местом притяжения алкоголиков, наркоманов и бомжей.

- Пару месяцев назад я вдруг заметил, что нашим ребятишкам совсем негде играть, так как детские площадки поблизости разбиты и неухожены, - вспоминает Александр. - В то же время во дворе был маленький заброшенный участок, где собирались маргинальные элементы. Ходить мимо было небезопасно, а своими криками по ночам они мешали спать. Так идея и закрутилась сама собой.

По словам пенсионера, этот участок двора даже ни разу не покосили. А первое, что он сделал: срезал сухие ветки и собрал весь мусор. Здесь его собралось столько, что потребовался «КамАЗ» - вывезти весь хлам.

- Дальше - вызвал санэпидемстанцию, - продолжает ростовчанин. - Они полностью обработали место, чтобы исключить любые риски для детей. А после этого насыпал на площадку три тонны песка. Пришлось покупать за свои, но чего не сделаешь ради детей!

А еще, чтобы детям и взрослым было максимально комфортно, Александр Федорович сколотил столики, поставил удобные диванчики, песочницу и дело пошло!

"ПО УТРАМ ПОДМЕТАЕТ САМ"

Появились добровольцы, которые стали помогать в обустройстве.

- Вот этот гараж мне художники разрисовали, - с гордостью показывает Александр. - Тут герои из мультиков изображены, детям нравится такая стенка.

Гараж возле площадки украсили художники

Гараж возле площадки украсили художники

Фото: Артур СЕЛИМОВ

А еще не остались в стороне родители, бабушки и дедушки детишек: площадка как-то сама собой наполнилась детской мебелью и игрушками.

- Как-то раз насчитал больше 40 детей, - улыбается счастливый пенсионер. – Ребятня со всей округи прибегает. Еще бы: такую же площадку, сделанную как у нас с любовью и всем миром, сложно найти во всем городе-миллионнике! Но главное благо – она вернула к нам во двор детский смех. А это значит: будущему быть!

Дети приходят сюда со всей округи

Дети приходят сюда со всей округи

Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Место замечательное: мы сюда приходим, потому что лучше этой площадке в районе не найти, - кивает в ответ ростовская мамочка Анна Васильева. - Даже из дальних домов сюда идут, потому что за площадкой следят. Вдобавок, Александр подметает тут сам с самого утра.

Видно, как Александр Федорович немного смущается.

- Ко мне, кстати, часто подбегают детишки со словами: «Спасибо тебе, деда Саша!» - разоткровенничался он. - Понимаю, что родители рассказали. Но мне очень приятно.

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