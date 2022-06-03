«Спасибо, деда Саша!»: Пенсионер из Ростова вывез «КамАЗ» мусора, чтобы расчистить место под детскую площадку

Это единственная детская площадка на несколько многоквартирных домов Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Хочешь изменить мир – начни с себя», - философскую цитату как девиз по жизни взял на вооружение ростовчанин Александр Луговой. На месте, где когда-то лежали горы мусора и кучковались маргинальные элементы, он соорудил детскую площадку.

Отправились на улицу Беляева: посмотреть своими глазами, что в итоге получилось у инициативного ростовчанина.

«ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ ДЕТЕЙ!»

Обычный двор в Северном жилом массиве Ростова уже стал местной достопримечательностью. Детвора со всех ног бежит сюда отовсюду, чтобы поиграть в «дочки-матери», построить песочные замки и просто пообщаться.

Александр Луговой сам решил привести двор в порядок Фото: Артур СЕЛИМОВ

Трудно поверить, что этот чистый и опрятный маленький дворик когда-то был местом притяжения алкоголиков, наркоманов и бомжей.

- Пару месяцев назад я вдруг заметил, что нашим ребятишкам совсем негде играть, так как детские площадки поблизости разбиты и неухожены, - вспоминает Александр. - В то же время во дворе был маленький заброшенный участок, где собирались маргинальные элементы. Ходить мимо было небезопасно, а своими криками по ночам они мешали спать. Так идея и закрутилась сама собой.

По словам пенсионера, этот участок двора даже ни разу не покосили. А первое, что он сделал: срезал сухие ветки и собрал весь мусор. Здесь его собралось столько, что потребовался «КамАЗ» - вывезти весь хлам.

- Дальше - вызвал санэпидемстанцию, - продолжает ростовчанин. - Они полностью обработали место, чтобы исключить любые риски для детей. А после этого насыпал на площадку три тонны песка. Пришлось покупать за свои, но чего не сделаешь ради детей!

А еще, чтобы детям и взрослым было максимально комфортно, Александр Федорович сколотил столики, поставил удобные диванчики, песочницу и дело пошло!

"ПО УТРАМ ПОДМЕТАЕТ САМ"

Появились добровольцы, которые стали помогать в обустройстве.

- Вот этот гараж мне художники разрисовали, - с гордостью показывает Александр. - Тут герои из мультиков изображены, детям нравится такая стенка.

Гараж возле площадки украсили художники Фото: Артур СЕЛИМОВ

А еще не остались в стороне родители, бабушки и дедушки детишек: площадка как-то сама собой наполнилась детской мебелью и игрушками.

- Как-то раз насчитал больше 40 детей, - улыбается счастливый пенсионер. – Ребятня со всей округи прибегает. Еще бы: такую же площадку, сделанную как у нас с любовью и всем миром, сложно найти во всем городе-миллионнике! Но главное благо – она вернула к нам во двор детский смех. А это значит: будущему быть!

Дети приходят сюда со всей округи Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Место замечательное: мы сюда приходим, потому что лучше этой площадке в районе не найти, - кивает в ответ ростовская мамочка Анна Васильева. - Даже из дальних домов сюда идут, потому что за площадкой следят. Вдобавок, Александр подметает тут сам с самого утра.

Видно, как Александр Федорович немного смущается.

- Ко мне, кстати, часто подбегают детишки со словами: «Спасибо тебе, деда Саша!» - разоткровенничался он. - Понимаю, что родители рассказали. Но мне очень приятно.

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