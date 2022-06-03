«Вместе — мы сила!»: Семья погорельцев с Театрального спуска в Ростове спустя пять лет празднует новоселье

Дима победил! Фото: из архива семьи

Диму Антошина в Ростове знают как смелого мальчика, не постеснявшегося попросить помощи у главы государства. Дом, в котором жила его семья, сгорел во время крупного пожара на Театральном спуске в 2017 году. Мальчик с родителями долго не могли получить компенсацию, и вот радостная весть — семья отметила новоселье. Как все-таки удалось получить свое жилье, мама Димы рассказала «КП — Ростов-на-Дону».

ЮТИЛИСЬ В КОММУНАЛКЕ

Почти пять лет, после 21 августа 2017 года, когда в Ростове в масштабном пожаре на Театральном спуске у семьи Антошиных сгорела квартира, они боролись за свое жилье. В начале родителям не удалось получить компенсацию, ведь это было не единственная недвижимость в собственности — ранее мама в наследство получила комнатушку в «древней» коммуналке с форсункой и ободранными обоями. В ней и ютилась семья, не имея возможности сделать ремонт.

Вот, что осталось от квартиры, где жили Антошины до пожара. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Тогда Дима придумал написать письмо Владимиру Путину.

- Вы - самый Главный человек в нашей стране и помогаете очень многим людям. Пожалуйста, помогите и нам еще, не откажите в моей просьбе - больше помощи нам ждать не от кого, - писал Дима президенту.

Мама Димы - Анна - рассказала, что после всероссийской огласки семье помогли: город выкупил сгоревшую квартирку площадью 30 квадратных метров. И все эти средства Антошины вложили в покупку квартиры в новостройке.

Но на ремонт и мебель у семьи средств не было — все, что было, вложили в ремонт квартиры, которая сгорела в 2017-м. Из-за правовых тонкостей помощь на эти цели семья получить не могла.

Дима с отцом часто ходят погулять на Зеленый остров. Фото: из архива семьи.

ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ ЖИЛЬЕ

С тех пор как мы писали об положении семьи Антошиных, они продали квартиру в черновом варианте в новостройке и купили в ипотеку уже отремонтированную двушку побольше в высотном жилом комплексе в Нахичевани.

- Ребенок счастлив. Ему здесь очень нравится. Дима сразу выбрал свою комнату с видом на Дон, любит гулять на Зеленом острове, играть на площадках, нашел друга, - рассказывает довольная мама. - Мы полностью обжились, все есть, все хорошо. На работу правда неблизко добираться, и Дима решил не менять школу — ездит на троллейбусе в центр.

Наконец-то, спустя почти пять лет без нормального жилья, Антошины почувствовали себя хозяевами своей уютной квартиры. В ней светлые стены и мебель, из окна на высоком этаже открывается красивый вид. Можно спокойно выдохнуть.

В новую квартиру взяли всех питомцев. Фото: из архива семьи

- Не верилось до последнего. Даже сейчас, оглядываясь назад, не понимаю, как это произошло, - делится Анна. - Это благодаря общественности, работе журналистов. Мы бы сами не добились справедливости, а вместе мы — сила!

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