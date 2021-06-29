Почему 11-летний школьник из Ростова вновь пишет Президенту

Диме остается только вспоминать, каким был его дом до пожара. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Школьник Дима Антошин в прошлом году написал письмо Президенту России. Произошло это после того, как в 2017-м во время крупного пожара в районе Театрального спуска в Ростове – самого крупного за всю историю города - у Антошиных вместе с другими соседями сгорела квартира. Тогда они не смогли получить компенсацию, так как это было не единственное жилье семьи. Но после обращения к главе государства дело сдвинулось с мертвой точки.

После «Прямой линии» семье удалось получить деньги на покупку жилья, но сейчас у ростовчан новая трудность. Ему и его матери Анне теперь нужно сделать ремонт в новостройке. Но возможности сделать ремонт у семьи нет, а положенные им меры социальной поддержки получить не могут из-за правовых тонкостей.

«ЖДАТЬ ПОМОЩИ БОЛЬШЕ НЕОТКУДА»

- Дима сам придумал написать тогда письмо главе государства, - вспоминает мать мальчика. - Он всегда говорил: «Путин поможет». И равняется на него. Особенно, когда после обращения к Владимиру Владимировичу, мы, наконец, добились то, чего так долго ждали. Он прошел со мной все судебные тяжбы и понимал, что ситуация критическая и ждать помощи больше неоткуда.

Анна рассказала, что после всероссийской огласки семье помогли: администрация выкупила сгоревшую квартирку в 30 квадратных метров. И все эти средства Антошины вложили в покупку квартиры в новостройке.

- Но сейчас я не представляю, где брать деньги на внутреннюю отделку: там одни голые стены - переехать туда без ремонта не получится.

От дома, где жил мальчик с мамой, остались одни руины. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Как оказалось, деньги семье положены, но вот забрать их они не могут. Дело в том, что в постановлении № 1277 «Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» администрации Ростова есть ограничения, которые не позволяют Анне Владимировне, ее сыну и некоторым другим пострадавшим в пожаре за Театральной площадью, воспользоваться правом на предоставление мер социальной поддержки. В частности, использование этой помощи не предусмотрено на ремонт приобретенного жилья, погашение задолженности возникшей перед кредиторами за покупку жилья и на продление сроков использования выделенных средств.

У семьи уже есть квартира, но до ремонта там жить нельзя. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ОГОНЕК СЧАСТЬЯ

Вот и выходит, что существующее постановление не дает семье Антошиных взять деньги на ремонт своей теперь уже новостройки. По словам Анны, поддержка для них предусмотрена на сумму чуть больше двухсот тысяч рублей. Этих денег явно не хватит на полноценный ремонт, но в сложившей ситуации и они бы помогли.

- Нам очень нужна эта помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни, которая была у нас до страшного пожара 2017 года, когда мы в одночасье лишились всего нажитого нашими семьями за долгие годы, - рассказывает Анна Владимировна. - После пожара город собирал пожертвования для пострадавших в этом страшном «пекле». Общими усилиями было собрано около 14,2 миллиона рублей – деньги присылали со всей страны. Но моя семья ни копейки тогда не получила.

Сейчас Анна Владимировна и Дима с нетерпением ждут «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным. Они надеются, что с его помощью и в их маленьком жилье зажжется огонек счастья.

А пока приходится ютиться во временном жилье. Фото: СЕЛИМОВ Артур

КОНКРЕТНО

«Дорогой Владимир Владимирович!

Я Дима Антошин, школьник, мне 11 лет. Мы с мамой пострадали в большом пожаре на Театральном спуске 21 августа 2017 года. У нас сгорело все: наши вещи, мои игрушки, моя любимая кошечка Тутсяка. Вы мне и моей маме уже помогали, за что большое Вам спасибо!

Вы - самый Главный человек в нашей стране и помогаете очень многим людям. Пожалуйста, помогите и нам еще, не откажите в моей просьбе - больше помощи нам ждать не от кого.

После того, как я обратился к Вам как к Главному человеку в нашей стране, нам помогли в осуществлении моей самой большой мечты - мы с мамой смогли купить квартиру. Но денег хватило только на жилье, в котором совсем нет ремонта. Переехать в новую квартиру мы не можем, так как сделать ремонт у нас нет возможности! Может, найдется еще какой-нибудь закон, чтобы помочь нам с мамой сделать ремонт?

Дорогой Владимир Владимирович, я не перестаю думать о случившемся в нашей семье. По пути в школу смотрю на красивые дома, где живут такие же школьники, как и я, что им там комфортно и уютно, как было мне когда-то, до большого пожара.

Все время не перестаю думать о том, когда же и я смогу переехать в свой новый дом, чтобы жить в своей комнате. Когда же я перестану смотреть на отчаяние и слезы своей мамы?! Мы с мамой очень надеемся на Вашу помощь. Вы, наверное, единственный человек, который сможет нам помочь. Не откажите в моей просьбе. Очень Вас прошу, помогите нам пожалуйста!

Дима Антошин, 11 лет. Ростов-на-Дону».

Дима рассказал, что во временной квартире им с мамой жить непросто. Фото: СЕЛИМОВ Артур

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