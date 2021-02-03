Как живет 11-летний мальчик, написавший президенту письмо о проблеме с жильем после пожара за Театралкой

11-летний Дима на месте своего разрушенного дома. Фото: личный архив героя публикации

Эта история началась после злополучного пожара вблизи Театральной площади. Тогда огонь уничтожил десятки жилых домов. Летом 2017 года сотни ростовчан оказались без крыши над головой, буквально на улице. Среди них - семья Антошиных с 11-летним мальчиком. Школьник стал героем публикаций и сюжетов на ТВ после того, как написал письмо Владимиру Путину. В письме он рассказал, в каких условиях приходится жить ему и близким после пожара. Мы выяснили, изменилось ли что-то в жизни пострадавшей семьи.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Еще до пожара тот самый дом, в котором тогда, в 2017-м, жила семья, был признан аварийным. Здание действительно находилось в плачевном состоянии. Однако жильцы обустроили свой быт: Антошины жили со всеми удобствами.

- На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали елку, а сейчас после пожара нам стало жить плохо, у нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее, - писал Дима о своей новой жизни.

Когда огонь почти полностью уничтожил постройку, власти пообещали выплатить им компенсацию, чтобы они могли приобрести новую квартиру.

Семья ютится в доме без ремонта. Фото: личный архив героя публикации

Однако вскоре выяснилось, что существует юридическое препятствие: у родителей мальчика есть "свободные" квадратные метры. По их словам, это полуразрушенный домик в центре города, который достался маме мальчика от ее родителей.

ОТОПЛЕНИЯ НЕ ХВАТАЛО

Сейчас семья находится именно в этом малопригодном для жилья доме.

- В январе были сильные морозы. Отопления не хватало. Пришлось греть дом с помощью духовки. Конечно, на газе можно разориться, но выхода нет, - признается мама мальчика Анна. - А еще мы часто бываем на месте нашего дома. Постройка, которая раньше была нашим домом, может быть опасна для людей. Соседи говорят, что какой-то парень пытался разобрать кладку и унести кирпичи. Взобравшись на второй этаж, он не удержался и упал. В результате получил перелом руки.

Анна рассказала, что для решения проблемы к ним "прикрепили" специального человека из администрации. В мэрии семье пообещали решить вопрос до конца июня этого года. По словам женщины, до этого срока власти города должны выплатит ей компенсацию, после чего пострадавшая семья сможет купить новую квартиру.

На стенах трещины, потолок - из глины. Фото: личный архив героя публикации

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