Свыше 60 миллионов рублей получат ростовчане, потерявшие жилье в пожаре за Театральной площадью

Летом 2017 года пожар уничтожил более 100 жилых домов. Фото: архив "КП"

Сегодня, 14 апреля, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что погорельцы в пожаре за Театральной площадью получат компенсации за свое жилье, уничтоженное огнем. По его словам, на эту предусмотрено более 60 миллионов рублей, из которых 41 пойдет из областного бюджета и еще 22,8 - из городской казны. Соответствующая информация появилась в инстаграм-аккаунте главы города.

Всего по рыночной стоимости будет выкуплено 29 сгоревших квартир в 6-ти многоквартирных домах.

- Независимые эксперты уже провели оценку изымаемого имущества. Это долгожданное решение для ростовчан, пострадавших от пожара в 2017 году. Постановление я уже подписал, - отметил Алексей Валентинович.

Напомним, пожар за Театральной площадью, который стал самым крупным за последнее время в донской столице, уничтожил более 100 построек, десятки ростовчан оказались на улице без крыши над головой. Некоторые до сих пор не получили обещанную от местных властей компенсацию.

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