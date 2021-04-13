Ростов не попал в список чистых городов: разбираемся, почему

Грязь на улицах - вечная проблема донской столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростов-на-Дону не вошел в 10-ку самых чистых городов нашей страны. Аналитики сервиса "Твил.ру" пришли к такому выводу после опроса людей в социальных сетях, которые и определили наиболее опрятные и культурные мегаполисы для отдыха и проживания в России.

Лидерами рейтинга стали Казань и крымская Феодосия. На третьем месте оказался Краснодар и Калининград. ТОП-10 замыкает Владивосток. Донская столица вообще не попала в этот список. Ничего удивительно, ведь Ростов во все времена был не самым чистым городом, где грязь на улицах - вечная проблема.

Вместе с урбанистами попытаемся разобраться, с чем это связано. По словом активиста Алексея Макарова, в первую очередь надо обращать внимание на мелочи.

- Если приглядеться, то можно заметить, что почти везде, по всему Ростову, бордюры находятся ниже уровня земли. Во время дождя трава, пыль, окурки и прочий мусор оказывается на асфальте, а потом разносится автомобилями, - говорит общественник.

Кроме того, на чистоту в городе влияет работа управляющих компаний и регионального оператора по обращению с отходами. Нужно учитывать, как часто вывозится мусор из жилых дворов. Если это происходит с опозданием, нечистоты скапливаются и также разносятся по всей округе.

- У нас всегда сильный степной ветер. Помните кулечное дерево на Чкаловском? Это хороший пример того, что будет, если вовремя не опустошать мусорные жбаны, - отмечает активист.

"Кулечное дерево" в Ростове на Чкаловском. Фото: соц. сети, паблик "Ростов-Главный"

Общественники группы "Урбанистика | Ростов-на-Дону" отметили, что, к сожалению, аналитики не указали, по каким критериям составлялся рейтинг.

- На самом деле наш город мог не попасть в рейтинг, так как его посещают мало туристов. А вообще Ростов - это город, который себе может позволить свалку в центре, порванные баннеры и синие заборы, - сообщили "КП" активисты группы.

В последнее время сообщений о стихийных свалках становится меньше, но, к сожалению, поводы для возмущений не пропадают. Люди то и дело обнаруживают целые горы мусора в городских рощах. Поднимается вопрос о культуре самих ростовчан. Можно обратить внимание на северное водохранилище, которое после обмеления показало свое истинное лицо. Дно водоема усыпано бутылками, консервными банками и пакетами. Местные нашли там даже мобильные телефоны.

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