Ростовчане в шоке от того, что нашли на дне Северного водохранилища

Ростовчане очень удивились необычным артефактам. Фото: соц. сети, паблик "Это Ростов"

Несколько дней назад из ростовского водохранилища, что в Северном районе города, ушла вода. Сначала это вызвало настоящий шок у местных жителей, но затем людей успокоили местные власти, сказав, что водоем осушили специально. Это было сделано для того, чтобы устранить поломку на гидротехнической установке, которая контролировала уровень воды в водохранилище.

Как только оно опустело, к нему стали стекаться любители легкой наживы. Некогда цивилизованные люди вооружились сачками и стали вылавливать рыбу, складывать ее в мешки и уносить с собой. Мародеров остановили только прибившие на место полицейские, которые стали выписывать нерадивым рыбакам крупные штрафы, и даже возбудили уголовное дело.

Некоторые прочесывали дно с металлоискателями в руках. В результате, под толстым слоем ила им удалось обнаружить интересные артефакты. Самый крупный - радиоуправляемый катер. Он затонул давно, о чем говорят поврежденный от контакта с водой пластик. Кроме того, ростовчанам удалось достать со дна несколько мобильных телефонов. Есть и очень старые, кнопочные модели, и совсем свежие, сенсорные. Среди них даже несколько "Айфонов". Может быть, кто-то пытался избавиться от улик или просто случайно выронил гаджет, проходя на мосту.

Напомним, люди решили воспользоваться ситуацией с обмелением Темерника и вручную занялись его оздоровлением. Неравнодушные жители вместе с коммунальщиками собрали мусор на берегах водоема. Всего с территории вывезли семь грузовиком с отходами.

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