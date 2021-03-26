Ростовчане начали сачками вылавливать рыбу из обмелевшего водохранилища

Фото: группа в Telegram "Че по Ростову?"

Из обмелевшего Северного водохранилища ростовчане начали сачками вылавливать рыбу. Легкая добыча привлекла много людей, поэтому полиция направила туда несколько нарядов ППС. Видео с места стихийного сбора сегодня даже попало в соцсети.

Как пояснили в пресс-службе главка МВД, правоохранители, прибывшие к рыбакам, должны следить общественным порядком. Пока что информации о каких-либо нарушениях не поступало.

Кстати, по народным приметам, те, кто сегодня, искупаются чистой воде, могут больше не беспокоиться о своем здоровье. Окунаться нужно в родниковую воду или природный источник.

Дамбу водохранилища прорвало буквально на днях. Специалисты управления по делам ГО и ЧС выяснили, что произошла деформация одного из затворов на гидротехническом сооружении. После этого уровень воды снизился на 1,5 метра и оголился берег. Над устранением ситуации сейчас работают сотрудники МЧС и «Ростовводстройэксплуатации».