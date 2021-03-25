В Ростове на Северном прорвало дамбу

На месте работаю специалисты. Фото: правительство РО

В донской столице частично прорвало дамбу северного водохранилища. Это спровоцировало утечку и за несколько дней уровень воды сильно упал. Прямо сейчас местные жители могут увидеть, как береговая линия отодвинулась на несколько метров. О происшествии сообщили на сайте донского правительства.

Сказано, что на месте работают сотрудники ГО и ЧС Ростова. Специалисты проанализировали состояние дамбы на улице Бодрой и пришли к выводу, что произошла деформация одного из затворов конструкции, которая поддерживает определенный уровень реки. Это привело к тому, что в нее стало поступать намного больше воды. Как итог, береговая линия отодвинулась вглубь реки Темерник на 1,5 метра.

Возникла опасность затопления участков, расположенных на дамбой. Фото: правительство РО

Возникла опасность, что участки и дома, расположенные за дамбой, могут быть затоплены. Однако, по словам спасателей, гидротехнические сооружения, которые установлены ниже по течению, справляются с напором воды.

- Угрозы подтопления территории и разрушений нет. Над устранением возникшей ситуации работают МЧС, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, что дамба на северном водохранилище была построена в 70-х годах прошлого века. Это было сделано с целью оздоровления реки Темерник. Вода стала действительно чище благодаря постоянной циркуляции.

На месте работают специалисты. Фото: правительство РО

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