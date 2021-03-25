Новый замдиректор ФК «Ростова» покинула пост через месяц после назначения

Дарина Никитина. Фото: ФК "Ростов

В ФК «Ростов» через месяц после назначения уволили заместителя генерального директора клуба Дарину Никитину. Скандальная ситуация вышла из под контроля и уже успела прогреметь в СМИ. После этого спортивный юрист решила поделиться с общественностью своей версией произошедшего. Сегодня она опубликовала об этом пост на странице в Instagram.

Так Дарина Никитина утверждает, что ее пригласили на работу «задолго до появления в Ростове». Предложение поступило от президента клуба. В январе специалист уже переехала в донскую столицу, а в начале февраля объявили о ее назначении. Однако через несколько дней после этого девушке начали поступать странные звонки.

«После публикации (ред. новости о назначении на пост) раздался звонок, мне недвусмысленно дали понять, что «лучше уехать по-хорошему. Руководство заверило меня, что все уладят и мне не о чем беспокоиться, но этого не случилось. Я уехала», - написала Дарина Никитина.

Она также добавила: «Все, что я увидела - вбросы сплетен и мне это неприятно». Она также подчеркнула, что ситуация никак не связана с футбольными агентами Тимуром Гурцким и Марко Трабукки. По одной из версий, в клубе не хотели, чтобы Никитина сотрудничала с ними.

При этом в ФК «Ростов» заявили, что давления на нового специалиста не оказывали, в том числе не было никаких угроз.

До истории в донском футбольном клубе Дарина Никитина была одним из десяти лицензированных футбольных посредников РФС. Лицензия давала ей право вести дела с командами и с игроками. Среди прочего, она представляла интересы целого ряда российских команд высшей лиги и работала с отдельными футболистами, в том числе с игроком «Ростова» Романом Еременко. У Дарины юридическое образование и есть тренерский опыт.